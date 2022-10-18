Перепутали с бойцами ВСУ: в Донецкой области перепуганные и нетрезвые зеки расстреляли террористов

Масштабы привлечения Россией заключенных в качестве "пушечного мяса" на фронте постоянно увеличиваются. С конца сентября-начала октября заключенных начали освобождать из тюрем и отправлять в зону боевых действий без их согласия.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах , в середине октября на усиление российско-террористических группировок на донецкое направление привезли более 4 тысяч освобожденных для войны заключенных. Подавляющее большинство из них не хотят брать в руки оружие и погибать в Украине, но их заставляют быть пушечным мясом под угрозой расстрела.

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Конечно, от таких солдат россиянам на фронте больше проблем, чем пользы. Потому что кроме бездумных лобовых штурмов позиций ВСУ они способны лишь на то, чтобы стрелять с товарищами по оружию. Причем убивают своих они не всегда из-за бытовых конфликтов.

Массовые перекидывания заключенных связаны с потерями среди мобилизованных

Еще летом планы российского военно-политического командования по использованию "штрафбатов" были гораздо менее масштабными. Путин разрешил своему приспешнику Пригожину нанимать зэков в частную военную компанию.

Россияне собирались достаточно неплохо готовить заключенных, чтобы они могли более или менее эффективно показывать себя на поле боя. Вместе с этим именно на них хотели сделать главную ставку на самых тяжелых участках фронта – чтобы и задача была выполнена, и в живых домой никто из них не вернулся.

Впрочем, из-за больших потерь среди кадровых солдат, террористов и принудительно отправленных на войну жителей Донбасса Путину пришлось изменить планы. Поскольку мобилизация в России не могла совсем скоро выровнять ситуацию на фронтах, генералы решили закрывать дыры зэками.

Поскольку мобилизация в России не могла совсем скоро выровнять ситуацию на фронтах, генералы решили закрывать дыры зэками. Однако первые отряды заключенных закончились через несколько дней их участия в войне. Поэтому захватчики начали перебрасывать на линию фронта больше "чмобиков".

Однако и такая тактика не смогла обеспечить нужного Кремлю эффекта, потому что группировки мобилизованных оказались невероятно слабыми. Из-за огромных потерь среди "чмобиков", а также для того, чтобы выиграть время на их обучение, в российском генштабе начали массово освобождать зеков из тюрем и опрокидывать их на поле боя.

Использовать тысячи зэков решили не только для оборонительных задач, но и для наступления на Авдеевку и Бахмут. Без обучения и обеспечения их отправляли на убой буквально через час по прибытии на территорию Украины.

Наспех сформированные группы для атак постоянно несут большие потери, а возвращающиеся из боя заключенные ждут нового пополнения своих "коллег" и "развлекаются" алкоголем и наркотиками.

Из-за испуга и нетрезвости расстреляли нескольких боевиков "ДНР"

Поскольку употребление разнообразных веществ и водки является нормой среди русского войска, за подобное заключенных никто особо не наказывает, как и за убийства своих, которые они постоянно совершают под хмельком. Командиры решили, что побороть такое явление в созданных из зэков отрядах просто невозможно, а жизнь таких воинов никого не интересует.

Однако кое-где вооруженные российские заключенные убивают тех, кого в сводном ордынском войске ценят чуть больше – боевиков так называемых "республик", а также российских военнослужащих. Так, находясь под действием наркотиков, группа зэков расстреляли трех террористов из Донецка. Как выяснилось, они перепутали их с диверсантами ВСУ, поэтому решили открыть огонь на поражение.

Спасти ни одного из боевиков не удалось, но виновников этого инцидента полевые офицеры решили на следующий день отправить в бой без шансов на выживание. У них отобрали автоматы, а перед атакой приказали другим заключенным расстрелять убийц в случае, если они будут убегать или отсиживаться где-то в безопасном месте.