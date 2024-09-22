После взрыва огромный кратер: Россия провалила тестирование ракеты "Сармат" – фото с полигона

В России во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Аналитики уже назвали инцидент "катастрофой раз в полвека".

О неудачных испытаниях ракеты сообщил OSINT-исследователь MT_Anderson со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs. Испытания россияне проводили с 20 по 22 сентября на российском космодроме "Плесецк".

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Ракета вероятно взорвалась во время заправки на полигоне, именно поэтому стратегический разведывательный самолет НАТО Cobra Ball проигнорировал этот район, когда произошло событие.

"Испытания РС-28 "Сармат" оказались полным провалом. Ракета сдетонировала в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив полигон", – говорится в сообщении.



Взрыв в результате ракеты уничтожил полигон / Фото Planet Labs

Уточняют, что "Сармат" – это ракета на жидком топливе, поэтому авария могла произойти отдельно от фактического запуска.

При этом отмечают, что если это произошло во время процесса заправки, это могло бы объяснить отсутствие активности Cobra Ball в день инцидента.

Первое и последнее успешное испытание "Сармата" проводили россияне 20 апреля 2022 года. Теперь, когда эти события стали официальными, это как минимум 4-я неудачная попытка испытания "боевой" тяжелой МБР "Сармат".

"Обратите внимание на четыре пожарные машины, которые реагируют на лесной пожар", - пишет другой аналитик MeNMyRC, комментируя снимок.

Катастрофа раз в полвека

Как пишет военный портал Defense Express, сам по себе взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте – это катастрофа, которая может происходить буквально раз в полвека.

"Предыдущий аналогичный эпизод – это взрыв в октябре 1960 года на космодроме "Байконур" при первом испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты Р-16", – сообщили аналитики.

Можем предположить, что в случае с кратером на месте старта "Сармата" россияне вряд ли станут официально признавать сам факт катастрофы, не говоря уже об официальном обнародовании результатов инцидента.

Что известно о ракете "Сармат"

РС-28 "Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Разработкой ракеты занимался Государственный ракетный центр им. Макеева, который специализируется на конструировании МБР морского базирования.

Длина ракеты – 35 метра, стартовая масса – 208 тонн, масса заброса – около 10 тонн. Дальность полета ракеты достигает 16 тысяч километров.

В Кремле неоднократно заявляли, что ракета "Сармат" может доставлять ядерные боеголовки в любую точку мира.