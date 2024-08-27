Такое мнение 24 Каналу озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что программа разработки ракет работает уже не первый год, а сейчас она существенно ускорилась.

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Какой может быть эта ракета

Алексей Гетьман отметил, что Украине для разработки баллистических ракет нужны определенные комплектующие. Вероятно, с этим помогли партнеры. Все остальное, что необходимо для этого, наше государство имеет. В частности, наши инженеры имеют опыт и специальность.

Не хватало технологий, финансирования и еще много чего. Сейчас это развернулось в нужную сторону. Думаю, все для того, чтобы сделать ракету, мы имеем. Не хватает нам разве что времени, все остальное у нас есть. Есть официальное сообщение об испытании баллистической ракеты. Думаю, что это будет ракета не очень большой дальности, не на тысячи километров,

– считает он.

Если эта баллистическая ракета будет иметь дальность хотя бы 600 километров, то этого хватит, чтобы оттеснить врага максимально далеко от наших границ. В частности, российские логистические, военные штабы, все, что они используют для того, чтобы управлять своей армией.

"Американское разрешение, наши баллистические ракеты, наши "Паляницы", просто дроны и так далее – все это вместе может провести к тому, что россиянам просто не будет возможности вести по крайней мере такие интенсивные боевые действия", – предположил майор запаса.