Как сообщает издание DW, глава государства подтвердил подписание ряда новых соглашений с европейскими оборонными компаниями, которые активно участвуют в реализации оборонного проекта.

Каковы подробности внедрения новых технологий в создание систем ПВО?

Во время визита в Канаду украинский лидер отметил, что западные производители изначально оценивали сроки создания подобного комплекса в 20 – 30 лет.

Однако Украина настаивает на применении современных технологий, которые позволяют существенно сократить этот процесс.

Компании сказали нам, что им для этого, для новой баллистической системы, нужно 20 – 30 лет. Я сказал, что мы не хотим такой долгой войны. Абсолютно нет. Это о другом мире, это о ХХ веке,

– подчеркнул глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина полностью доверяет партнерской поддержке в развитии и быстром внедрении новейших военных технологий.

Расчет на новые технологии и дополнительные системы Patriot

Владимир Зеленский рассчитывает получить более подробный график дальнейших действий в ходе международных встреч в Нью-Йорке в конце сентября. В то же время Киев продолжает обращаться к союзникам с просьбой о срочной передаче дополнительных систем "Пэтриот" для защиты критически важной инфраструктуры.

По словам президента, Россия ежемесячно производит около 140 баллистических ракет, что создает колоссальную нагрузку на противовоздушную оборону в преддверии зимы.

Для эффективного отражения атак Украине требуется не менее 100–120 ракет-перехватчиков ежемесячно.

Что было известно ранее?

Как ранее сообщалось на нашем сайте, проект Freyja разрабатывается украинской компанией Fire Point в сотрудничестве с европейскими гигантами Thales, Leonardo, Diehl и Saab.

Новая система станет значительно более дешевой альтернативой Patriot с ориентировочной стоимостью ракеты около 700 тысяч долларов, что позволит создать плотный щит против массированных баллистических ударов.

Напомним также о другой разработке Fire Point. Украинская баллистическая ракета FP-7 может поступить на вооружение уже в ближайшее время. Как заявила генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех на выставке MSPO 2026 в Польше, ее боевые испытания должны начаться в течение следующих нескольких недель.

FP-7 способна поражать цели на расстоянии до 200 километров и нести боевую часть весом 150 килограммов. Максимальная скорость ракеты достигает 5400 километров в час, а высота полета – до 65 километров. Разработка создана на основе советской зенитной ракеты 48Н6 из комплекса С-400. В то же время FP-9, еще одна разработка Fire Point, в настоящее время проходит летные испытания.