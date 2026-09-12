Первые испытания до конца года: Зеленский объявил о запуске противоракетной системы Freyja

Украина совместно с европейскими союзниками проведет первые испытания новой противоракетной системы Freyja до конца декабря 2026 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув необходимость максимально ускорить разработку для защиты украинского неба.

Как сообщает издание DW, глава государства подтвердил подписание ряда новых соглашений с европейскими оборонными компаниями, которые активно участвуют в реализации оборонного проекта.

Каковы подробности внедрения новых технологий в создание систем ПВО?

Во время визита в Канаду украинский лидер отметил, что западные производители изначально оценивали сроки создания подобного комплекса в 20 – 30 лет.

Однако Украина настаивает на применении современных технологий, которые позволяют существенно сократить этот процесс.

Компании сказали нам, что им для этого, для новой баллистической системы, нужно 20 – 30 лет. Я сказал, что мы не хотим такой долгой войны. Абсолютно нет. Это о другом мире, это о ХХ веке,

– подчеркнул глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина полностью доверяет партнерской поддержке в развитии и быстром внедрении новейших военных технологий.

Расчет на новые технологии и дополнительные системы Patriot

Владимир Зеленский рассчитывает получить более подробный график дальнейших действий в ходе международных встреч в Нью-Йорке в конце сентября. В то же время Киев продолжает обращаться к союзникам с просьбой о срочной передаче дополнительных систем "Пэтриот" для защиты критически важной инфраструктуры.

По словам президента, Россия ежемесячно производит около 140 баллистических ракет, что создает колоссальную нагрузку на противовоздушную оборону в преддверии зимы.

Для эффективного отражения атак Украине требуется не менее 100–120 ракет-перехватчиков ежемесячно.

Что было известно ранее?

Как ранее сообщалось на нашем сайте, проект Freyja разрабатывается украинской компанией Fire Point в сотрудничестве с европейскими гигантами Thales, Leonardo, Diehl и Saab.

Новая система станет значительно более дешевой альтернативой Patriot с ориентировочной стоимостью ракеты около 700 тысяч долларов, что позволит создать плотный щит против массированных баллистических ударов.

Напомним также о другой разработке Fire Point. Украинская баллистическая ракета FP-7 может поступить на вооружение уже в ближайшее время. Как заявила генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех на выставке MSPO 2026 в Польше, ее боевые испытания должны начаться в течение следующих нескольких недель.

FP-7 способна поражать цели на расстоянии до 200 километров и нести боевую часть весом 150 килограммов. Максимальная скорость ракеты достигает 5400 километров в час, а высота полета – до 65 километров. Разработка создана на основе советской зенитной ракеты 48Н6 из комплекса С-400. В то же время FP-9, еще одна разработка Fire Point, в настоящее время проходит летные испытания.