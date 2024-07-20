Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию, – Зеленский об убийстве Фарион
Источник:Владимир Зеленский
Во Львове неизвестный совершил покушение на украинского языковеда Ирину Фарион вечером 19 июля. Владимир Зеленский заслушал доклады по расследованию убийства.
Правоохранители отрабатывают все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, а также обследование территории нескольких районов. Рассматриваются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
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Как продвигается расследование по убийству Фарион
Зеленский сообщил, что утром состоялись новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.
Правоохранители отрабатывают все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, а также обследование территории нескольких районов. Рассматриваются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
Задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника. Министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте, во Львове,
– сообщил Зеленский.
Президент также выразил благодарность всем, кто помогает расследованию и выразил соболезнования семье и близким Ирины Фарион.
Заметим, что ранее Игорь Клименко сообщал, что часть камер под подъездом не работала. Все из-за отключения света.