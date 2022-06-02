Истекают кровью и умирают в муках: мобилизованных из оккупированного Донбасса бросили на смерть

Российские оккупанты продолжают незаконную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса. Местных, как "пушечное мясо", бросают в самые горячие точки и оставляют на смерть.

Мобилизированных из оккупированной Донбасса и Луганщины даже не пытаются спасти. Они для русской армии "не в приоритете". Раненые просто оставляют стекать кровью без еды и лекарств, сообщает 24 канал.

Заметьте ВСУ затащили кафиров в ловушку в Северодонецке, а теперь рвут их, – Арестович

Жителей оккупированного Донбасса забросили, в частности, под Камышеваху (близ Попасной в Луганской области). По состоянию на 2 июня уже известно о колоссальном количестве погибших.

Раненых из оккупированного Донбасса оставляют ждать смерти

Из-под Камышевахи раненых вывозят грузовиками в Стаханов. В частности, только за день 31 мая привезли 100 человек. Уже 1 июня – еще 150.

Раненых оставляют в больнице. Однако ни о какой медицинской помощи не говорится. Нет даже самых простых обезболивающих, которые могли бы облегчить агонию.

Операции раненым не делают. Раны не очищают и не зашивают. Истекая кровью, люди умирают в муках.

Тем временем россиян – пытаются спасти

В то же время, такое бесчеловечное отношение именно к мобилизованным из оккупированной Донетчины и Луганщины. Положение раненых россиян пытаются улучшить.

Для операций расходников нет, потому что не в приоритете местные. Врачи пытаются россиян только спасать,

– говорится в сообщении.

Раненые просят родных о помощи

Россиянам настолько безразлично мобилизованных из Донбасса, что они даже не позволяют им связаться с родными.

Тем временем оставленные на произвол судьбы пострадавшие надеются, что хотя бы их семьи придут на спасение. В частности, жен просят приехать в Стаханов и помочь выжить. Или в случаях, когда помогать слишком поздно, привезти лекарства, которые помогут облегчить предсмертные мучения.

На оккупированных территориях Донбасса назревают бунты

Российские захватчики понесли в Украине огромные потери. По состоянию на 2 июня Генштаб ВСУ сообщил о по меньшей мере 30 850 ликвидированных захватчиках .

Пытаясь пополнить запасы "пушечного мяса", россияне сгоняют в свои ряды жителей оккупированных территорий Луганщины и Донбасса. Однако никому из местных не хочется умирать, потому назревают бунты.

Заметьте – сотни солдат Путина дезертировали: смотрите видео