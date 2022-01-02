Истерия из-за воинского учета для женщин: что должно быть в тревожном рюкзаке

2 января 2022 , 10:01
Читати новину українською
Аліна Михайлова

Источник:

фейсбук Алины Михайловой

Что в моем тревожном рюкзаке? Особенно актуально на фоне истерии с приказом Министерства обороны по воинскому учету для женщин. Далее читайте на украинском.

Думку про це напишу пізніше. Бо щось хороша така кількість народу живе в абстракціях і поза війною, яка триває 8 рік в 6 годинах потягом з Києва.

Читайте "Призов" жінок в армію: чому це не смішно

Що має бути у рюкзаку

  • Нижче написала склад мого великого баула + рюкзачку на 20 л, які містять все необхідне для життя на якійсь певний період:
  • документи (+зіп пакети);
  • заповнена особова картка (група крові, алергії, хронічні захворювання і т.д.);
  • готівка;
  • рації;
  • ліхтарик налобний + ручний (+ різні батарейки);
  • компас;
  • повербанк (на сонячній батареї);
  • мультітул;
  • саперна лопата;
  • ніж;
  • армований скотч;
  • олівець/блокнот;
  • набір швейний;
  • міцні сміттєві пакети;
  • паракордовий шнур;
  • намет, каремат, спальник;
  • фляга/казанок/чашка/ложка і виделка;

Важливо Військовий облік для жінок в Україні: які проблеми та питання виникли

  • сірники та запальничка;
  • набір звичайних свічок;
  • сухий спирт;
  • 4 сухпаї + вода + швидка їжа для запарювання (типу їдло);
  • таблетки для знезараження води (або трубка-фільтр);
  • примус + балон;
  • засоби особистої гігієни;
  • дощовик;
  • одяг: термобілизна, фліс, шапка, рукавиці, баф, спідня білизна, шкарпетки, 2 комплекти форми (може бути просто зручний одяг), 2 куртки, 2 футболки, арафатка, спортивні штани, берци, гумові капці, кросівки;
  • тактичні окуляри;
  • карабіни різних розмірів;
  • бронежилет + каска;
  • аптечка (склад IFAK) + необхідні особисті пігулки;
  • медичний рюкзак;
  • зброя.

Перелік підлягає змінам, виходячи з ваших потреб. Але загально для виживання, на мою думку, в моєму переліку є все. Користуйтесь.

Цікаві подробиці про військовий облік жінок: дивіться відео

 

Автор: Аліна Михайлова