Истерят и толкаются: как проверяют пассажиров в Киеве и Львове – красноречивое видео

С началом действия новых правил перевозки – обязательно наличие сертификата о вакцинации или отрицательного теста – пассажиры реагировали по-разному. Кто-то несмотря ни на что прорывался к транспорту, а кто-то ответственно готовился к поездке.

Журналисты 24 канала решили воочию увидеть, как работают новые правила на железнодорожных и автовокзалах Киева и Львова. О результатах проверки – читайте далее.

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Ситуация в Киеве

В столице на железнодорожном вокзале большинство пассажиров силой прорывались к вагонам поезда. У них не было ни сертификатов вакцинации, ни отрицательного ПЦР-теста.



Пассажиры делают ПЦР-тесты, чтобы сесть в поезд / Фото Владислава Соловьева, 24 канал

В Укрзализныце утверждают, что такие случаи единичны. Впрочем, чтобы избежать конфликтов в будущем, на крупнейших вокзалах открыли центры вакцинации и лаборатории. Тесты не бесплатные – за экспресс-результат придется заплатить 350 гривен.

Пассажиры вынуждены стоять в длинных очередях / Фото Владислава Соловьева, 24 канал

"Наша задача, чтобы все ехали. Чтобы пассажирское движение не останавливалось – мы развернули на вокзале 10 центров тестирования на антиген коронавируса", – сообщил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Во Львове пассажиры ответственнее

В то же время во Львове толкотни не было. Железнодорожники утверждают, что пассажиры оказались ответственными.

"Все пассажиры показывают проездной документ, паспорт – удостоверение личности, и у всех, почти у всех есть сертификаты. К примеру, наш вагон: была посадка 12 человек, из них – только один с ПЦР-тестом. Претензий не было. Все организованно, без вопросов, без проблем зашли в вагон", – поделилась проводница поезда Наталья Остапчук.

Ситуация на главном железнодорожном вокзале Львова / Фото 24 канала

В Укрзализныце советуют быть заблаговременно, чтобы не стоять в очереди

Сейчас в Укрзализныце советуют приезжать на поезд заблаговременно, чтобы не стоять в очереди. Ведь теперь проводники проверяют не только билеты, но и наличие сертификата вакцинации или ПЦР-теста. Стоит рассчитать свое время до отправления поезда и тем, кто собирается делать экспресс-тест на вокзале.

Журналисты проверили новые правила для пассажиров: смотрите видео 24 канала

"Зачем собирать всех вместе? Это нелогично, как минимум. Мы сейчас здесь стоим, потому что открыты только два вагона", – отметила путешественница Кристина.

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Большинство пассажиров просто приняли новые правила и, в итоге, не имели никаких проблем с нововведением.

"Я сейчас в командировке. Понимала, что новые правила требуют дополнительных бумаг. И, конечно, мы подготовились – вся группа, с которой приехала, имеет сертификаты", – рассказала пассажирка Алина.

Хуже ситуация на столичном автовокзале

Плохо соблюдают новые карантинные правила на столичном автовокзале. Водители выборочно проверяют наличие сертификатов вакцинации. В то же время на камеры, как один, убеждают, что без теста или справки в автобус нельзя.

"В тех пассажиров, что со мной есть сертификаты вакцинации, а у кого нет – идут делать", – рассказал водитель маршрутного такси Сергей.

Новые правила перевозок в действии: последние новости

В Украине начали действовать новые правила перевозок. С 21 октября межобластные поездки любым видом транспорта разрешены только тем, кто имеет паспорт вакцинации, экспресс-тест, ПЦР-тест (сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки).

Из-за нововведений на вокзалах в Киеве наблюдается ажиотаж с желающих сделать экспресс-тест на наличие COVID-19. Люди терпеливо стоят в очередях, поскольку понимают, что без этого не смогут сесть в свои поезда и автобусы.

В то же время в Днепре пришлось высаживать пассажиров межрегиональных автобусов, у которых не было ни сертификатов вакцинации, ни ПЦР-тестов.

В случае нарушения новых правил карантина в первую очередь ответственность будет нести перевозчик. Правда, грозит ему только штраф.