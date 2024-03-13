Источники 24 Канала в ГУР подтвердили, что во время атаки был поврежден А-50. К слову, перед этим Украина уничтожила два таких самолета.
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Поврежден А-50
источники отмечают, что во время атаки на авиазавод был поврежден один из российских самолетов А-50. Ранее эта информация появлялась в сети. Однако не была официально подтвержденной.
Этот самолет относится к типу разведчиков.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы атака в ночь на 9 марта была массированной. Он даже заявлял об одном раненом.
Завод имени Бериева, который оказался под ударом, строит и ремонтирует военные транспортные самолеты различных типов. В частности, Ил-76, А-50, Ил-78. Ранее он производил стратегические бомбардировщики. Среди других говорится о Ту-95, Ту-142.
Украина уничтожила А-50 23 февраля
- Вечером 23 февраля сообщили о феерическом поздравлении оккупантов с "днем защитника отечества". Над Азовским морем удалось сбить уже второй самолет А-50. Это была успешная совместная операция главного управления разведки и Воздушных сил.
- На борту сбитого самолета было 10 оккупантов, никто из них не выжил. По информации "Украинской правды", которая ссылается на собственные источники в ГУР, среди тех, кто был на борту было пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.
- Партизаны Мариуполя также присоединились к операции, рассказал советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, они опубликовали фото российского судна, которое взлетало и возвращалось на аэродром во временно оккупированном Мариуполе. То есть местное сопротивление следило за вражеской авиацией.