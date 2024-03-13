Джерела 24 Каналу в ГУР підтвердили, що під час атаки було пошкоджено А-50. До слова, перед цим України знищила два таких літаки.

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Пошкоджено А-50

джерела зазначають, що під час атаки на авіазавод було пошкоджено один із російських літаків А-50. Раніше ця інформація з'являлась у мережі. Однак не була офіційно підтвердженою.

Цей літак належить до типу розвідників.

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито атака у ніч проти 9 березня була масованою. Він навіть заявляв про одного пораненого.

Завод імені Берієва, який опинився під ударом, будує та ремонтує військові транспортні літаки різних типів. Зокрема, Іл-76, А-50, Іл-78. Раніше він виробляв стратегічні бомбардувальники. Серед інших мовиться про Ту-95, Ту-142.

Україна знищила А-50 23 лютого