При анализе спутниковых изображений исследователи Международной обсерватории обнаружили огромный шлейф высококонцентрированного метана. Об этом заявили представители Программы ООН по окружающей среде.

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Наибольший объем выбросов

Высококонцентрированный метан – это парниковый газ, который гораздо более мощный, но менее "живучий", чем углекислый газ.

Это действительно плохо, скорее всего, это самый объём выбросов, который когда-либо обнаруживали,

– заявил глава IMEO Манфреди Кальтаджироне.

Исследователи подсчитали, что скорость утечки из одной из четырех точек разрыва газопровода Nord Stream составила 22920 килограммов в час. Это равно сжиганию около 630 тысяч фунтов угля каждый час. Отмечают, что это очень высокий показатель.

В декабре из нефтяных и газовых месторождений в водах Мексиканского залива вылилось около 40 тысяч метрических тонн метана в течение 17 дней. Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что это эквивалентно сжиганию 1,1 млрд фунтов угля.

Однако общий объем утечки метана из российской трубы может оказаться еще выше.

Что этому предшествовало

27 сентября оператор "Северного потока" заявил о разрушении 3 ветвей газопроводов. О сроках ремонта не говорят. Журналисты предполагают, что трубы могут оказаться непригодными навсегда.

В России заявили о причастности "диверсантов". В Офисе Президента убеждены, что за инцидентом стоит кремль, стремящийся к экономической дестабилизации в Европе.

Кстати, в Германии также озабочены из-за экологических последствий утечки газа из "Северных потоков". Опасаются, что утечки приведут к выбросу в атмосферу 300 тысяч тонн метана. Это может вызвать экокатастрофу.

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