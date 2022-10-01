Під час аналізу супутникових зображень дослідники Міжнародної обсерваторії виявили величезний шлейф висококонцентрованого метану. Про це заявили представники Програми ООН з навколишнього середовища.

До теми Витік газу з "Північних потоків" вже міг завдати клімату значних збитків: можлива екокатастрофа

Найбільший обсяг викидів

Висококонцентрований метан – це парниковий газ, який набагато потужніший, але менш "живучий", ніж вуглекислий газ.

Це справді погано, швидше за все, це найбільший обсяг викидів, який коли-небудь виявляли,

– заявив голова IMEO Манфреді Кальтаджіроне.

Дослідники підрахували, що швидкість витоку з однієї з чотирьох точок розриву газопроводу Nord Stream склала 22 920 кілограмів на годину. Це дорівнює спалюванню близько 630 тисяч фунтів вугілля щогодини. Наголошують, що це дуже високий показник.

У грудні з нафтових і газових родовищ у водах Мексиканської затоки вилилося близько 40 тисяч метричних тонн метану протягом 17 днів. Агентство з охорони навколишнього середовища США стверджує, що це еквівалентно спалюванню 1,1 мільярда фунтів вугілля.

Проте загальний обсяг витоку метану з російської труби може бути ще вищим.

Що цьому передувало

27 вересня оператор "Північного потоку" заявив про руйнування 3 гілок газопроводів. Про терміни ремонту не говорять. Журналісти припускають, що труби можуть стати непридатними назавжди.

У росії заявили про причетність "диверсантів". В Офісі Президента переконані, що за інцидентом стоїть кремль, який прагне економічної дестабілізації у Європі.

До речі, у Німеччині також стурбовані через екологічні наслідки витоку газу з "Північних потоків". Побоюються, що витоки призведуть до викиду в атмосферу 300 тисяч тонн метану. Це може спричинити екокатастрофу.

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