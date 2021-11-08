Историческая возможность, – западные дипломаты призвали Раду одобрить закон об СБУ

Представители ЕС, НАТО и США призвали парламент Украины безотлагательно одобрить законопроект о Службе безопасности. Они заявили, что этот документ станет фундаментом для реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами.

Дипломаты решительно поддерживают законопроект № 3196-д. Они поблагодарили президента Владимира Зеленского за личную активную позицию и поддержку этой реформы.

Читайте также КСУ взялся за рассмотрение реформы Высшего совета правосудия

Мы призываем все политические партии в Верховной раде воспользоваться этой исторической возможностью и безотлагательно принять этот закон,

– говорится в обращении представителей Евросоюза, НАТО и США.

Дипломаты подчеркнули, что этот проект предусматривает поэтапное лишение СБУ всех полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию службы, отстранение СБУ от участия в расследованиях экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора за ее деятельностью.

Почему необходимо одобрить реформу

Повышение доверия к Украине

Нынешние полномочия СБУ унаследованы еще с советских времен. Они дублируют оперативно-розыскные и правоохранительные функции других государственных органов. Из-за этого служба не может сосредоточиться на выполнении своих основных функций – контрразведка, борьба с терроризмом и защита государственной тайны. Именно они необходимы для защиты Украины от гибридной агрессии России.

Модернизация СБУ расширит возможности для международного сотрудничества и партнерства с западными службами.

Отход от правоохранительной деятельности

Законопроект предусматривает постепенную передачу правоохранительной деятельности СБУ другим органам. Ведомство сможет осуществлять досудебное расследование до конца 2024 года, после чего превратится в чисто контрразведывательный орган, аналогичный спецслужбам государств-членов ЕС и НАТО.

Интересно Остановить не позволим, – Радуцкий рассказал, проведут ли следующий этап реформы Супрун

Это – своевременное принятие так называемого "сателлитного" закона, который внесет все необходимые изменения в законодательство Украины,

– подчеркнули западные политики.

Какие недостатки требуют доработки

чрезвычайно широкие полномочия контрразведки, которые позволяют нарушать основные права и свободы человека;

сохранение права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;

сохранение изоляторов временного содержания;

недостаточная определенность процедуры аттестации работников СБУ, а также возможность назначения уволенных работников СБУ без конкурса на должности в других ведомствах.

Эти вопросы следует доработать, однако они не должны быть препятствием для одобрения законопроекта.

Дипломаты отметили, что впервые за всю историю независимой Украины сложились такие благоприятные условия для коренной реформы СБУ. Такой уникальной возможностью нельзя пренебрегать.