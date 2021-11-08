Дипломати рішуче підтримують законопроєкт № 3196-д. Вони подякували президенту Володимиру Зеленському за особисту активну позицію і підтримку цієї реформи.

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Ми закликаємо всі політичні партії у Верховній раді скористатися цією історичною можливістю і невідкладно ухвалити цей закон,

– мовиться у зверненні представників Євросоюзу, НАТО та США.

Дипломати наголосили, що цей проєкт передбачає поетапне позбавлення СБУ всіх повноважень досудового розслідування, суттєве скорочення штату і демілітаризацію Служби, відсторонення СБУ від участі в розслідуваннях економічних злочинів, а також посилення механізмів нагляду за її діяльністю.

Чому необхідно схвалити реформу

Підвищення довіри до України

Нинішні повноваження СБУ успадковані ще з радянських часів. Вони дублюють оперативно-розшукові та правоохоронні функції інших державних органів. Через це Служба не може зосередитися на виконанні своїх основних функцій – контррозвідка, боротьба з тероризмом і захист державної таємниці. Саме вони необхідні для захисту України від гібридної агресії Росії.

Модернізація СБУ розширить можливості для міжнародної співпраці та партнерства із західними службами.

Відхід від правоохоронної діяльності

Законопроєкт передбачає поступове передання правоохоронної діяльності СБУ іншим органам. Відомство зможе здійснювати досудове розслідування до кінця 2024 року, після чого перетвориться на суто контррозвідувальний орган, аналогічний спецслужбам держав-членів ЄС і НАТО.

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Це – своєчасне ухвалення так званого "сателітного" закону, що внесе всі необхідні зміни до законодавства України,

– наголосили західні політики.

Які недоліки потребують доопрацювання

Надзвичайно широкі повноваження контррозвідки, що дозволяють порушувати основні права і свободи людини;

збереження права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї;

збереження ізоляторів тимчасового тримання;

недостатня визначеність процедури атестації працівників СБУ, а також можливість призначення звільнених працівників СБУ без конкурсу на посади в інших відомствах.

Ці питання слід доопрацювати, однак вони не мають бути перешкодою для схвалення законопроєкту.

Дипломати наголосили, що вперше за всю історію Незалежної України склалися такі сприятливі умови для докорінної реформи СБУ. Такою унікальною можливістю не можна нехтувати.