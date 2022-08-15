Исторический миг: Дуда встал на колено перед мемориалом павших в боях с большевиками бойцами УНР
Источник:Канцелярия президента Польши
Анджей Дуда стал на колено перед мемориалом павших украинцев. Речь идет о наших бойцах Украинской Народной Республики.
Это важное событие произошло 14 августа. Ранее Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве.
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Дуда встал на колено перед мемориалом бойцов УНР
Президент Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память бойцов Украинской Народной Республики, которые в 1920 году воевали вместе с воинами Войска Польского против большевиков,
– сообщили в Канцелярии президента.
Также на сайте президента объяснили, что каждый год накануне Дня Вооруженных Сил Польши на варшавском Повонзком кладбище проходит чествование воинов, павших в польско-большевистских боях в 1920 году.
"Президент Анджей Дуда почтил память польских воинов, а затем на православном кладбище в Воле почтил память воинов УНР, защищавших свободу Украины и Польши в 1918–1920 годах", – сообщили на сайте президента.
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Важно! В августе 1920 года состоялась важная для советско-польской войны Варшавская битва. Во время нее польско-украинское войско отразило атаку советской армии. Благодаря этому сражению Польша отстояла свою независимость, а Европа прекратила мятежи коммунистов.
Кратко о последних важных заявлениях Дуды
- В начале августа президент Польши заявил: если бы не героическое сопротивление Украины, под угрозой были бы Польша и страны Балтии.
- Он добавил, что еще в 2008 году Лех Качиньский прогнозировал, что россиянам будет мало Грузии, и они будут нападать на другие страны.
- Еще в июне Анджей Дуда объяснил, что россия является самой большой угрозой для восточного фланга НАТО.
- Более того, Дуда говорил, что санкции против россии не должны сокращаться, а должны усиливаться. Более того, их должно быть столько, чтобы Владимир Путин сам хотел сесть за стол переговоров.
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