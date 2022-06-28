Исторический саммит, – военный эксперт озвучил будущие планы НАТО

На днях произошло несколько исторических событий в геополитическом смысле этого слова. В частности, речь идет о саммите НАТО, который начался 28 июня 2022 года.

Об этом сказал военный эксперт Петр Черник. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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Этот саммит действительно исторический. НАТО неизбежно увеличит количество своих сил и средств в Восточной Европе.

– убежден специалист.

Кроме того, НАТО обязательно имплементирует вступление Финляндии и Швеции.

"Это серьезное поражение для России", – считает Черник.

Другие исторические события

Украина получила устав кандидата в члены в Европейский Союз.

"Именно то, почему Россия и начала эту войну. То есть, остановить руки Украины в евроатлантическом пространстве. Но это уже приобретает свои конституционные признаки уже в юридической плоскости", - добавил военный эксперт.

И в третьих, самое главное – это то, что по всей линии разграничения противник не достигает стратегических целей.

В Мадриде начинается саммит НАТО: генсек позвонил Зеленскому

36-й саммит НАТО, посвященный 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс, пройдет 29-30 июня в Мадриде. Предварительными публичные мероприятия начнутся с 28 июня.

Там должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет, в частности расширение НАТО (в ближайшее время в результате присоединения Швеции и Финляндии).

Война России против Украины станет второй главной темой саммита. На саммите лидеры Альянса примут решение о предоставлении пакета помощи нашей стране для борьбы с российским вторжением. Пакет, по словам генсека НАТО, будет включать поставки в таких областях, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо.

За день до начала исторического саммита НАТО в Мадриде, где, как ожидается, союзники назовут Россию непосредственным врагом коллективной безопасности, генсек Альянса позвонил президенту Владимиру Зеленскому и заверил его в наращивании поддержки для противостояния вторжению России в Украину.

Накануне, 26 июня, Столтенберг анонсировал многократное расширение сил быстрого реагирования Альянса.

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