Мы снова вместе победим, – Зеленский поблагодарил Байдена за подписание закона о ленд-лизе

Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что это – исторический шаг.

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины в борьбе за свободу и будущее. Победа непременно будет.

К теме Исторический момент: Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад,

– заявил Зеленский.

С ША поддерживают Украину

Прежде, чем подписать закон, Байден подчеркнул, что его страна поддерживает Украину. Президент США заявил, что украинцы борются за демократию. А зверства России поражают.

Штаты помогают Украине. Байден отметил, что некоторые шаги затратны. В то же время, скрываться от агрессии России – еще более затратно.

Президент США рассказал, что последний раз ленд-лиз применяли во время Второй мировой войны. Однако теперь Европа еще больше нуждается в помощи. Байден подчеркнул, что путинская война захотела разрушить Европу.

Заявление Резникова

Палата представителей США одобрила ленд-лиз для Украины еще в апреле. Голосование прошло с разгромным результатом. За оказание помощи Украине было 417 голосов. Против – всего 10.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что ленд-лиз Украине свидетельствует: США верят в ее победу над Россией. Принятие закона министр назвал фактически участием в войне, в то же время без привлечения военных.

"Прагматизм американцев нам с вами известен – они точно хотят победить", – заявил Резников.

По словам Министра обороны, окончательный текст закона мир увидит, когда Байден его подпишет.

Резников вспомнил, как во время Второй мировой войны решение США вступить в войну против Гитлера изменило историю. Тогда помочь Штаты призвал Уинстон Черчилль. В этот раз это сделал Владимир Зеленский.

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Ленд-лиз позволит поставлять Украине все необходимое по упрощенной процедуре. Речь идет об оружии, транспорте и продовольствии.