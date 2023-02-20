Исторический визит Байдена в Киев: Ермак рассказал, кто еще прибыл с президентом США

Приезд Джо Байдена в Киев также подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он назвал визит американского лидера "историческим".

Кроме Байдена, также Киев посетил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Андрей Ермак заявил, что Украина сегодня – это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу.

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Что говорят в ОП о визите Байдена в Украину

Так, Андрей Ермак назвал визит президента США Джо Байдена в Киев "историческим".

Также он поблагодарил советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана:

Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат,

– написал глава Офиса Президента.

Он также подчеркнул, что визит американского лидера – стратегический.

"Решаются немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – добавил Ермак.

Байден и Салливан в Киеве / фото Андрея Ермака

Байден объявил новую помощь Украине

Американский президент объявил о новой поставке критически важного оборудования Украине. В пакет помощи войдут: артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы оградить наш народ от воздушных бомбардировок.

Также на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против элит и компаний России.