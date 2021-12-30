Мовитиметься про обвинувальні вироки Антикорсуду: по кілька на місяць. Водночас насправді їх було більше.

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Що ухвалив Антикорсуд протягом січня – лютого

У січні 2021 року Антикорупційний суд на 2 роки відправив до в'язниці експрокурора ГПУ Олександра Матюшка, який намагався "купити" посаду в Антикорупційному бюро. Апеляційна палата ВАКС за оборудки із землею поруч з Києвом на 3 роки запроторила в тюрму голову сільради.

У лютому за розтрату державних коштів Антикорсуд на 8 років відправив до в'язниці ексдиректора Центргазу. А ще – до 6 років з конфіскацією майна засудив Закарпатського суддю Івана Тулика.

Також апеляція ВАКС скасувала виправдальний вирок суду Одеси – одеському ж меру Геннадію Труханову, а саме провадження направила на новий розгляд вже до першої інстанції Антикорсуду.

Відомі рішення ВАКС за березень – травень

У березні апеляція Вищого антикорупційного суду на 4,5 роки відправила до в'язниці депутата Полтавської облради і його спільника. Після цього підтримала ще один вирок першої інстанції, за яким колишньому гендиректору Херсонської ТЕЦ призначено 5 років ув'язнення.

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Крім того, Антикорсуд ухвалив 2 тюремні вироки щодо суддів:

3,5 роки з конфіскацією для Дніпровського судді Галічого;

5 років з конфіскацією для Закарпатського судді Гайдура.

У квітні 2021 року спершу апеляція Анитикорсуду призначила 2 роки тюрми ексслідчому прокуратури Павленку і 3 роки його спільнику. Потім посилила до 6 років покарання для директора лісгоспу Левківського (його спільнику присудили 5 років). В обох конфіскували майно.

У травні до 5 років в'язниці ВАКС засудив громадянина Молдови за хабар у 75 тисяч доларів. За ці гроші він намагався зняти арешт із судна, яке незаконно відвідувало окупований Крим.

Що відбувалось в Антикорсуді влітку 2021 року

У червні 2021 року Антикорсуд засудив до 6 років в'язниці суддю Білик із Броварів, а потім апеляція ВАКС остаточно відправила екссуддю Галічого на 2,5 роки у в'язницю.

Черговий тюремний вирок ВАКС ухвалили у липні: ексдиректор Інституту агроекології Фурдичко отримав 8 років тюрми з конфіскацією майна за хабар у 500 тисяч доларів.

Вже в серпні Антикорсуд засудив експосадовців "Харківобленерго" та "Харківводоканалу" до 5 та 4 років ув'язнення у справі про розкрадання майже 20 мільйонів гривень. А ще конфіскував у народного депутати Киви 1,2 мільйона гривень, отриманих від нібито оренди жомової ями.

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Рішення ВАКС за вересень – листопад

ВАКС посадив чергових суддів у вересні 2021 року. Ексголова одного з райсудів Тернопільщини Кренцель отримав 6 років з конфіскацією майна за хабар у 2 тисячі доларів. Водночас його колега з Мукачева суддя Паук влетів на 7 років в'язниці з конфіскацією всього майна.

У жовтні відбулася історична подія. Вперше в історії Антикорсуд затвердив вирок по угоді з реальним позбавленням волі на 3,5 роки. Тобто підозрюваний погодився сісти на менший строк, аби лише не влетіти на ще довше.

Апеляція антикорсуду у листопаді посилила вирок для екскерівника залізничного підприємства, якого, окрім 4 років у в'язниці, очікує відшкодування 8,8 мільйона гривень збитків. Також апеляція підтвердила вирок для судді Тулика із Закарпаття, якому вже остаточно доведеться провести за ґратами найближчі 5 років.

Черговий вирок ВАКС щодо судді відбувся у грудні: 5,5 років в'язниці отримала ексголова райсуду з Херсонщини Живцова за хабар у 5 тисяч гривень. 5 років за 5 тисяч гривень – прекрасно, я вважаю.

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І вже під саму ялинку Антикорупційний суд до 5 років в'язниці засудив топменеджера державного "Укргазвидобування" Тамразова за спробу підкупити прокурору ГПУ.

Загалом Вищий антикорупційний суд (скорочено ВАКС) ухвалив 34 вироки, із яких 27 – обвинувальні. За грати поїхали судді, прокурори, працівники СБУ, керівників держпідприємств.