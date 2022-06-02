Историческое решение: граждане Дании поддержали присоединение к оборонной политике ЕС

Граждане Дании на референдуме поддержали присоединение страны к оборонной политике ЕС. Заметим, что это действительно историческое решение, ведь государство всегда было удалено от этого вопроса.

Соответствующее решение было принято самими гражданами страны во время референдума. Его инициатором стала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. И все потому, что Россия напала на Украину.

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Большинство граждан Дании проголосовали "За"

Данные экзит-полла, проведенного телеканалом TV2, продемонстрировали, что за присоединение выступили 66,3% датчан. Не слишком сильно отличается цифра телеканала DR, организовавшего опрос. Она указывает, что соответствующее желание есть у 65,3% пришедших на участки, чтобы отдать свой голос. Это не окончательные результаты, но они уже позволили приветствовать страну с принятием соответствующего решения.

Данию уже поспешили поздравить. В частности, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Жозеп Боррель приветствовал правительство, а также народ Дании с принятием исторического решения.

Еще один важный и своевременный шаг к крепкому ЕС с еще более сильной общей политикой безопасности и обороны,

– написал он.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула , что ЕС силен, когда все вместе. Она также добавила, что приветствует датский народ, продемонстрировавший преданность общей безопасности.

"Экспертиза Дании в области обороны очень ценится. Я убеждена, что и Дания и ЕС выиграют от этого решения", - подчеркнула она.

Анналена Бербок отметила , что Дания приняла решение, которое сделает Европу еще более близкой. Она отметила, что усиление общей политики безопасности и обороны – ответ российской агрессии на территории Украины.

Каждый шаг, который делает каждый из нас, делает нас более сильными перед лицом этих тектонических сдвигов,

– заявила министерша.

Обратим внимание, что присоединение к оборонной политике ЕС – не единственный решительный шаг со стороны Дании. Также премьер-министр страны предложила увеличить расходы на оборону государства. Речь идет о 2% от ВВП. Таково требование для всех членов НАТО до 2033 года.

За последние три месяца во всем мире увидели настоящее лицо зла. Поэтому решили противостоять ему вместе. Например, Швеция и Финляндия решили стать членами НАТО.

Подали заявки на членство в один день

Как Швеция, так и Финляндия подали заявки на членство в НАТО 18 мая . Соответствующее решение они приняли, чтобы предотвратить возможную вооруженную агрессию со стороны России.

Соответственно, желание Владимира Путина не увеличивать количество стран-членов Альянса обернулось против него. Он сам настроил против себя весь мир. А НАТО, его же руками, вскоре пополнится двумя новыми государствами. И не исключено, что это количество не будет расти и дальше.

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