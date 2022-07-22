Историческое соглашение об экспорте зерна: у Зеленского показали подписанный документ

Сегодня, 22 июля, в Стамбуле подписали Инициативу о создании гуманитарного коридора для безопасной транспортировки зерна и пищевых продуктов из украинских портов. В Офисе Президента показали, как выглядит исторический документ.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига сообщил, что гуманитарные коридоры для экспорта зерна и продуктов откроют из Одессы, Черноморска и Южного.

К теме Украина, Турция и ООН подписали соглашение по вывозу зерна, – Лещенко

Этот шаг существенно поможет нашей экономике

Сибига заметил, что это очень важный шаг, который довольно долго готовили и обсуждали. В результате российской агрессии в Украине было заблокировано более 20 миллионов тонн зерна, предназначенного на экспорт. Разблокирование экспорта зерновых из Украины существенно улучшит нашу экономику и обеспечит определенным категориям людей рабочие места.

Разблокирование экспорта Украиной зерновых, это, прежде всего – гарантия дальнейшей работы аграрного сектора Украины. Это рабочие места. Зарплаты. Налоги в бюджет... Ценим ведущую роль ООН и активное содействие Турции, что позволило достичь конкретных договоренностей и решить "зерновой вопрос",

- сказал он.

Кто будет контролировать безопасность гуманитарных коридоров

После подписания сегодняшней Инициативы в Стамбуле создадут Совместный координационный центр, который будет обеспечивать беспрепятственное передвижение судов для транспортировки продовольствия из украинских портов.

Важно, что всю деятельность в украинских территориальных водах будет контролировать только Украина. Суда с зерном будут проверять представители Турции и ООН. Ведь кремль очень боялся, что на них будут перевозить оружие. Несмотря на все попытки оккупантов, российские корабли украинское зерно сопровождать не будут, также агрессоры не будут заходить в наши порты.

Под документом, где расписаны все условия функционирования инициативы по безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов, поставили подписи представители Украины, Турции и ООН.

Инициатива по безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов / Фото Андрей Сибига