Первый иностранный лидер в истории: Зеленский выступил перед парламентом Дании
Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером в истории, которого пригласили выступить перед парламентом Дании. Во время выступления в Копенгагене он поблагодарил датчан за поддержку Украины и подчеркнул, что для него большая честь быть другом страны, которому можно доверять при любых обстоятельствах.
24 Канал взял самые важные заявления президента Украины, сделанные во время выступления.
О чем президент говорил с парламентариями?
Владимир Путин стремится сохранить свою власть и передать будущим поколениям россиян фашистские взгляды. Последние несколько дней мы постоянно слышим, что России нужны гарантии безопасности, хотя никто не нападал на Россию уже много десятилетий. Россия не прожила ни одного десятилетия без нападений на других. На самом деле они хотят свободно вмешиваться в дела других стран, По словам президента, за заявлениями Кремля о безопасности стоит стремление сохранить возможность влиять на другие государства и продолжать агрессивную политику. Отдельно Зеленский обратил внимание на события вокруг Ормузского пролива на Ближнем Востоке. Блокировка стратегических морских маршрутов сказывается на мировой экономике и жизни людей в разных странах. Президент отметил, что после событий вокруг пролива рост цен на энергоносители стал одной из главных причин глобального кризиса стоимости жизни. Зеленский призвал международное сообщество уделять больше внимания безопасности стратегических морских путей, от которых зависят сотни миллионов людей в мире. Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Дании обратил внимание на угрозы мировому судоходству, связанные с использованием морских путей в качестве инструмента давления. Он подчеркнул, что блокирование морских путей имеет последствия далеко за пределами страны, против которой оно применяется. Российская блокада Черного моря привела к страданиям далеко за пределами Украины – от Египта до стран Южной Азии. А что, если Россия попытается сделать то же самое в Балтийском море? Выходом из ситуации должно стать создание новой системы противовоздушной обороны Freyja. По словам Зеленского, Украина и ряд европейских стран уже приступили к работе над ее разработкой, а координатором проекта выступает Дания. Система должна стать более доступным аналогом американской Patriot и помочь Украине эффективнее перехватывать российские баллистические ракеты. Президент подчеркнул, что разработка собственной украинско-европейской системы ПВО имеет стратегическое значение для защиты страны от российских атак. Россия станет беззубой, только что мы сможем сбивать российские ракеты, Когда мы ищем ракеты для системы "Патриот", чтобы защитить себя, мы каждый раз сталкиваемся с одной и той же проблемой: эти ракеты отправляют на Ближний Восток. Во многих случаях у нас просто нет чем сбивать российские ракеты, Отдельно Зеленский обратил внимание на существенные изменения в ведении боевых действий. "Подобно тому, как в свое время автоматы и танки сделали кавалерию практически ненужной, сегодня дроны и искусственный интеллект меняют ведение войны настолько, что она превращается в совершенно новый тип войны", – пояснил президент. Президент подчеркнул, что полномасштабная война оказалась гораздо более длительной, кровопролитной и сложной для завершения, чем рассчитывали те, кто ее начал. Путин, по словам Зеленского, напал на Украину с намерением захватить больше территорий, однако его решение привело к появлению еще более смертоносного оружия. В ходе выступления перед датскими парламентариями Зеленский провел параллели между российской агрессией и просчетами лидеров, развязавших мировые войны. Россия допустила ужасную ошибку, решив, что может захватить украинские земли, Он напомнил, что после Первой мировой войны, которую люди надеялись запомнить как последнюю, мир пережил Вторую мировую войну, а впоследствии – Холодную войну и ядерную гонку вооружений. По словам Зеленского, войны, которые начинаются из-за подобных просчетов, впоследствии чрезвычайно сложно завершить. Это касается не только Европы, но и Ближнего Востока. Во время выступления президент упомянул и о претензиях Соединенных Штатов на Гренландию. Он высказал предположение, что желание заполучить остров могло иметь несколько иное объяснение. "Возможно, кто-то в Америке, когда хотел Гренландию, даже не осознавал, что на самом деле ему нужна была не земля, а возможность стать чуть более датчанином", – пошутил Зеленский. Он добавил, что у Украины соседствует Россия, тогда как любая страна сегодня мечтала бы о таком соседе, как Дания. Отдельно президент поблагодарил Данию за солидарность и помощь Украине. Он подчеркнул, что украинцы могут рассчитывать на датчан, ведь ответственность не только за себя, но и за других является частью общественного духа этой страны. В современном мире относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, – бесценно. Спасибо, что вы – Дания, страна, которая действует с открытым сердцем и уверенностью, страна, на которую Украина и вся Европа всегда могут рассчитывать, Также Зеленский пошутил, что единственное, о чем можно сожалеть, – это отсутствие общей границы между Украиной и Данией. По его словам, у Дании есть "гораздо лучшие соседи". Владимир Зеленский выступил перед депутатами парламента Дании во время визита в Копенгаген. Президент подчеркнул, что для него особая честь получить приглашение выступить именно в этом зале. Он отметил, что ранее выступить перед датскими парламентариями в этом зале хотели и другие мировые лидеры. В частности, такой возможности в 1997 году стремился получить президент США. Для меня большая честь быть здесь сегодня, получить приглашение выступить в этом зале и быть другом. Быть другом Дании, другом, которому вы всегда можете доверять, независимо от обстоятельств,
Спикер парламента Дании пошутил о рекордной поддержке Зеленского
Путин хочет передать свои фашистские взгляды будущим поколениям россиян, – Зеленский
– сказал Зеленский.
Зеленский предупредил об угрозе блокады Балтийского моря со стороны России
– заявил Зеленский.
Новая система FREYJA сделает россиян "беззубыми", – Зеленский
– заявил Зеленский.
Украина испытывает нехватку ракет для Patriot
– заявил президент.
Война в Украине оказалась более затяжной и кровопролитной, чем ожидал Путин
Россия допустила ужасную ошибку, начав войну против Украины, – Зеленский
– заявил президент.
Зеленский пошутил о претензиях США на Гренландию
– заявил глава государства.
– подчеркнул Зеленский.
Владимир Путин стремится сохранить свою власть и передать будущим поколениям россиян фашистские взгляды.
Последние несколько дней мы постоянно слышим, что России нужны гарантии безопасности, хотя никто не нападал на Россию уже много десятилетий. Россия не прожила ни одного десятилетия без нападений на других. На самом деле они хотят свободно вмешиваться в дела других стран,
По словам президента, за заявлениями Кремля о безопасности стоит стремление сохранить возможность влиять на другие государства и продолжать агрессивную политику.
Отдельно Зеленский обратил внимание на события вокруг Ормузского пролива на Ближнем Востоке. Блокировка стратегических морских маршрутов сказывается на мировой экономике и жизни людей в разных странах.
Президент отметил, что после событий вокруг пролива рост цен на энергоносители стал одной из главных причин глобального кризиса стоимости жизни.
Зеленский призвал международное сообщество уделять больше внимания безопасности стратегических морских путей, от которых зависят сотни миллионов людей в мире.
Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Дании обратил внимание на угрозы мировому судоходству, связанные с использованием морских путей в качестве инструмента давления.
Он подчеркнул, что блокирование морских путей имеет последствия далеко за пределами страны, против которой оно применяется.
Российская блокада Черного моря привела к страданиям далеко за пределами Украины – от Египта до стран Южной Азии. А что, если Россия попытается сделать то же самое в Балтийском море?
Выходом из ситуации должно стать создание новой системы противовоздушной обороны Freyja. По словам Зеленского, Украина и ряд европейских стран уже приступили к работе над ее разработкой, а координатором проекта выступает Дания.
Система должна стать более доступным аналогом американской Patriot и помочь Украине эффективнее перехватывать российские баллистические ракеты.
Президент подчеркнул, что разработка собственной украинско-европейской системы ПВО имеет стратегическое значение для защиты страны от российских атак.
Россия станет беззубой, только что мы сможем сбивать российские ракеты,
Когда мы ищем ракеты для системы "Патриот", чтобы защитить себя, мы каждый раз сталкиваемся с одной и той же проблемой: эти ракеты отправляют на Ближний Восток. Во многих случаях у нас просто нет чем сбивать российские ракеты,
Отдельно Зеленский обратил внимание на существенные изменения в ведении боевых действий.
"Подобно тому, как в свое время автоматы и танки сделали кавалерию практически ненужной, сегодня дроны и искусственный интеллект меняют ведение войны настолько, что она превращается в совершенно новый тип войны", – пояснил президент.
Президент подчеркнул, что полномасштабная война оказалась гораздо более длительной, кровопролитной и сложной для завершения, чем рассчитывали те, кто ее начал.
Путин, по словам Зеленского, напал на Украину с намерением захватить больше территорий, однако его решение привело к появлению еще более смертоносного оружия.
В ходе выступления перед датскими парламентариями Зеленский провел параллели между российской агрессией и просчетами лидеров, развязавших мировые войны.
Россия допустила ужасную ошибку, решив, что может захватить украинские земли,
Он напомнил, что после Первой мировой войны, которую люди надеялись запомнить как последнюю, мир пережил Вторую мировую войну, а впоследствии – Холодную войну и ядерную гонку вооружений.
По словам Зеленского, войны, которые начинаются из-за подобных просчетов, впоследствии чрезвычайно сложно завершить. Это касается не только Европы, но и Ближнего Востока.
Во время выступления президент упомянул и о претензиях Соединенных Штатов на Гренландию. Он высказал предположение, что желание заполучить остров могло иметь несколько иное объяснение.
"Возможно, кто-то в Америке, когда хотел Гренландию, даже не осознавал, что на самом деле ему нужна была не земля, а возможность стать чуть более датчанином", – пошутил Зеленский.
Он добавил, что у Украины соседствует Россия, тогда как любая страна сегодня мечтала бы о таком соседе, как Дания.
Отдельно президент поблагодарил Данию за солидарность и помощь Украине. Он подчеркнул, что украинцы могут рассчитывать на датчан, ведь ответственность не только за себя, но и за других является частью общественного духа этой страны.
В современном мире относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, – бесценно. Спасибо, что вы – Дания, страна, которая действует с открытым сердцем и уверенностью, страна, на которую Украина и вся Европа всегда могут рассчитывать,
Также Зеленский пошутил, что единственное, о чем можно сожалеть, – это отсутствие общей границы между Украиной и Данией. По его словам, у Дании есть "гораздо лучшие соседи".
Владимир Зеленский выступил перед депутатами парламента Дании во время визита в Копенгаген. Президент подчеркнул, что для него особая честь получить приглашение выступить именно в этом зале.
Он отметил, что ранее выступить перед датскими парламентариями в этом зале хотели и другие мировые лидеры. В частности, такой возможности в 1997 году стремился получить президент США.
Для меня большая честь быть здесь сегодня, получить приглашение выступить в этом зале и быть другом. Быть другом Дании, другом, которому вы всегда можете доверять, независимо от обстоятельств,