Первый иностранный лидер в истории: Зеленский выступил перед парламентом Дании

Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером в истории, которого пригласили выступить перед парламентом Дании. Во время выступления в Копенгагене он поблагодарил датчан за поддержку Украины и подчеркнул, что для него большая честь быть другом страны, которому можно доверять при любых обстоятельствах.

24 Канал взял самые важные заявления президента Украины, сделанные во время выступления.

О чем президент говорил с парламентариями?