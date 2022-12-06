Пошли на войну, потому что не могли поступить по-другому: истории защитников с 24 канала

Около 20 наших коллег с ТРК "Люкс" и 24 канала присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины после полномасштабного вторжения. Они в разных уголках страны, на разных должностях, и каждый вносит свой вклад в победу. Отложив журналистскую работу, они встали на защиту родной земли, потому что не могли поступить по-другому.

Вооруженные Силы Украины – это гордость и вдохновение, наши спокойные утренники и вечера. Это свет в наших домах. Это спокойствие и возможность строить планы на будущее. Это слова восхищения в разных уголках мира и образцы для подражания. Это слезы радости и боль утрат. Так много теперь означают для нас эти три буквы – ВСУ. Такую безумную трансформацию претерпели смыслы, вложенные в них. От разграбленной армии во времена президента-беглеца до самых опытных, самых смелых воинов с сверхсовременным оружием и умениями.

В этом году отмечаем День ВСУ по-особому – в условиях полномасштабной войны.

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После 24 февраля многие украинцы из разных уголков страны, люди разных профессий и возраста приняли важное решение – стать на оборону родной земли. Среди них – наши коллеги, работники компании ТРК "Люкс". Их смелые истории читайте в материале 24 канала.

"Пошел на войну, потому что надо, "хочу – не хочу" не работает": история Славика Журбы

Славик Журба до полномасштабного вторжения был участником АТО. На фронт попал еще студентом, служил в добробате. Имея боевой опыт, понимал, что большая война возможна.

Я говорил, что такое скопление армии – это пружина, которая рано или поздно выстрелит. Поэтому война будет, но уже открытая, без прикрас, не гибридная, а полноценная. И тогда грянуло 24 февраля.

Для Славика все сразу было решено – нужно идти. Оставалось только подготовиться морально — самому и своим родным. А также докупить определенную амуницию, которой ему не хватало.



Решение идти на войну принял сразу после полномасштабного вторжения / Фото из фейсбука Славика Журбы

"У меня был собственный бронежилет, комплект формы, берцы зимние. Однако некоторых вещей не было — рюкзака, шлемов. Я не был уверен, что мне дадут все необходимое в ВСУ. Почему? Потому что понимал, что началась большая война, массово мобилизуют людей и на всех не хватит всего необходимого", – объясняет наш защитник.

Как покажет опыт, Славик с решением хорошо подготовиться не прогадал. Он собрался, уладил все дела и 7 марта пришел в военкомат.

Сказал: "Добрый день, хочу служить". Они спросили: "Будешь в 24-й бригаде?". Я подумал: ну я на 24 канале, а мне предлагают 24 бригаду, так почему бы и нет? Я согласился. 8 марта меня официально призвали.

Баул не дали, но форму выдали. В тот же вечер уже в воинской части всех собравшихся спросили, кто уже завтра, то есть 9 марта, готов отправляться на фронт. Согласились многие люди. Но их отсеяли очень быстро. Задали контрольный вопрос о том, у кого есть бронежилет и каска. Из 100 человек броники были только у 3, а каска и бронежилет были только у Славика и еще одного парня.

А дальше началась служба в 24 бригаде: "Я служил в разведвзводе 2 батальона. Потом меня перевели в 5 роту, где и служу до сих пор в должности оператора дрона".



Славик получил новую специальность - оператор дрона / Фото из фейсбука военного

На вопрос о том, почему пошел воевать, Славик отвечает коротко: "Потому что надо. Здесь не работает "хочу - не хочу".

Сначала защищал родную землю на Востоке.

После обороны Попасной у меня чуть крыша не уехала. Я глаза себе выдирал. Обстрелы постоянные, моральный дух на нуле. Я даже думал, что пойду в полный отказ, не буду больше воевать. Попрошу, чтобы запихнули меня во взвод материального обеспечения.

Но потом собрался в кучу и поехал снова. "Ибо кто как не мы ", – объясняет боец. Следует защищаться, быть в обороне, но нужно и наступать. В результате Славика вместе с бригадой занесло аж на Юг.

По журналистике наш коллега скучает, ведь это работа его мечты. Он увлекается историей, астрономией.

Во время работы на 24 канале в разделе Техно я занимался тем, что меня интересует. А самая лучшая работа – это твое хобби. Я по этому очень скучаю, мне этого очень не хватает. Когда сейчас читаю новости, думаю, сколько всего я пропустил, пропускаю и пропущу еще, пока вся русня не сдохнет.

Славик ждет победы, чтобы снова заниматься любимым делом. А мы ждем, когда на Техно снова будут выходить его интересные статьи.

"Это священная война, не было морального права не идти на нее": история Саши Данилюка

Саша служит вместе с братом-близнецом. На фронт мужчины решили пойти, потому что убеждены: это священная для Украины война.

Нужно избавиться от ига русаков и развивать свою страну. Это священная война, поэтому просто не было морального права не идти на нее.

Саша еще в 2021 году знал, что будет полномасштабное вторжение. Он следил за многими военными сообществами, много читал и развивался по военному делу.

Помнится, что 24 февраля еще работал, но совесть начала его медленно точить: мол, надо что-то делать, а не просто сидеть. Так вместе с братом записался в терроборону.

Просидели некоторое время недалеко от дома. Жили в казарме, выполняли определенные задания в тылу. А потом похали, кочевали по Украине. Как пехота много копали. Сейчас время от времени ездим на учебу, развиваемся.

Вместе с побратимами военные закрепляются на освобожденных территориях, окапываются. А самое главное – ждут, когда их переведут в более серьезное подразделение, потому что хотят применить все полученные умения и знания.

"Здесь никак без самообразования. Если ты не в состоянии сам, тебя никто не научит. Где-то выросли, и была возможность", – объясняет защитник.

Саша Данилюк с братом: Фото предоставлены 24 каналу военным

"На фронт попал, как тысячи других": история Анатолия Яворского

Не все наши коллеги могут рассказывать, где они воюют и на каких позициях. Это – вопрос безопасности и службы. В частности, поделиться, где и чем занимается, не может Анатолий – особенности службы не позволяют. Однако на фронте оказался, как сам описывает, по стандартной схеме – как тысячи других.

Началась война. Я офицер запаса – старший лейтенант. Пошел в военкомат, прошел медкомиссии. Позже мне позвонили и вызвали.

А дальше началась служба.

"Отстоял очередь в несколько часов и мобилизовался": история Андрея Костюка

В день полномасштабного вторжения Андрей был во Львове. Проснулся в 8 утра от звонка отца: "Спросонья услышал сирены, но подумал, что, как всегда, учебные. А папа сказал, что началась война".

Первые ощущения Андрея были очень смазаны и неуверенны. "Как будто ты понимаешь, что происходит и даже примерно знаешь, что нужно делать. Но на самом деле ты ничего не понимаешь и ничего не знаешь", – вспомнил он.

В обед того же дня проводница в поезде взяла меня "зайцем" из Львова в Первомайск.

Это город в Николаевской области, где парень родился. Там учился в школе, там живут родители, бабушка, дедушка и маленький брат Андрея. "Тогда я точно знал, что буду там нужнее и почему-то была уверенность, что во Львове все точно будет хорошо".



Андрей решил идти на войну в день полномасштабного вторжения / Фото предоставлено 24 каналу защитником

А уже 26 февраля мобилизовался в армию. Правда, мобилизовался, звучит слишком легко. На самом же деле надо было отстоять несколько часов, потому что желающих было, мягко говоря, немало.

Еще учась в университете, Андрей окончил военную кафедру и получил профессию военного психолога. Поэтому 26 февраля сменил профессию журналиста на должность психолога. Начал служить в одном из подразделений противовоздушной обороны.

К счастью, в Первомайске все было сравнительно спокойно. Потому летом защитника отправили на Восток. Часть его подразделения уже выполняла там боевые задания.

Для многих действительно непонятно, чем именно занимается психолог на фронте. Андрей объяснил, что на военной кафедре к этому тоже не готовят.

Ты должен стать другом для всех. Тем, кому можно довериться и кто сможет найти нужные слова и успокоить в нужный момент.

На самом деле, поделился Андрей с нами, многим людям не хватает обычного общения. Недостает человека, который поинтересуется, как их настроение или волнует ли что-то. "Вот я и был этим человеком. Занимался, как это называют в ВСУ, морально-психологическим обеспечением".



На войне Андрей получил ранение / Фото предоставлено 24 каналу защитником

С августа боец ​​работал по С-300, оборонял украинское небо.

К сожалению, в сентябре во время боевой работы наш расчет попал под вражеский обстрел. Все остались живы, но несколько человек, в том числе и я, получили ранения.

Дальше было лечение в Краматорске, Днепре, Львове. Всюду – помощь и доброжелательное отношение от людей и просто невероятный труд врачей.

"Честно говоря, о таком я раньше только читал и смотрел в кино. Было трудно поверить, что все это происходит на самом деле".

Андрей отметил еще 3 очень важных вещи, о которых не мог не сказать. И с ними тяжело не согласиться.

Во-первых, украинские силы ПВО – титаны. Как и все наши Вооруженные Силы.

Во-вторых, психологическая помощь – это очень важно, хотя в нашем обществе обратиться к психологу почему до сих пор считается чем-то странным. Именно поэтому нам, как никогда, нужны квалифицированные психологи.

В-третьих, 6 декабря – всегда особенный день в жизни его семьи. Родители Андрея военнослужащие: "И пусть нынешний день ВСУ будет еще одним поводом сказать, как сильно я их люблю и насколько благодарен за то, что в жизни стали для меня самым главным примером и лучшими друзьями", – подытожил он.

Погиб в бою в Луганской области: история Юрия Олейника

Кроме почти 20 мужчин, защищающих Украину на земле, есть еще один защитник, который уже на небесах. Потому что война – это не только победы, освобожденные города и села, украинские флаги на зданиях. Это еще разрушение, потери и боль.

Юрий Олейник – телеоператор 24 канала – погиб в бою возле Попасной в Луганской области в конце марта. Защитник служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Памяти погибшего оператора 24 канала Юрия Олейника: смотрите видео

Близкие вспоминают, что Юрий был одним из тех людей, которые первыми обивают пороги военкоматов, когда начинается война. Так было сначала в 2014 году, а затем и во время полномасштабного вторжения. Война была с ним, но не напоказ. Он не говорил о ней, но рассказывал о горах и походах. Это было его увлечением.

Последние 4 года мужчина снимал военные проекты, чтобы популяризировать Вооруженные Силы Украины. А еще работал над проектами "Мы", "Мы 2.0", "Трансплантация", "Сохранить жизнь", а также над созданием проекта "Интервью24". В частности, снимал разговоры с ВИЧ-позитивной, "День в скорой" и инструкцию по первой медицинской помощи, которые вышли как раз накануне 24 февраля.



В бою за Украину погиб оператор Юрий Олейник / Фото 24 канала

286 дней назад жизнь каждого из нас изменилась. Все эти дни мы, журналисты, продолжаем держать информационный фронт. Из своих домов, офисов, временами укрытий пишем новости, снимаем сюжеты из освобожденных территорий, ободряем друг друга в радиоэфирах. Враг систематически устраивает для нас световые помехи. Но это пустяки. Мы в относительной безопасности благодаря нашим защитникам и защитницам, которые ежеминутно подвергают свою жизнь опасности на каждом из более 1 000 километров активных боевых действий. В частности благодаря нашим коллегам мы живы, смеемся, плачем, переживаем, злимся, ненавидим, восхищаемся. Мы гордимся ими и очень ждем их дома и снова на работе.

И благодарим каждого и каждую, кто является частицей мира ВСУ!