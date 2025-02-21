Как получить компенсацию за поврежденное жилье в зоне боевых действий: история жительницы Мирнограда

Алевтина Жук – жительница города Мирноград Донецкой области, чей дом пострадал от обстрелов. Ее квартира была разрушена дважды: сначала прямой удар уничтожил окна, двери и межкомнатные стены. Недавно второй обстрел нанес еще больший ущерб. Однако в эвакуации женщина не может полностью оценить масштаб разрушений. Благодаря государственной программе компенсации Алевтина получила 160 тысяч гривен, которые успела частично использовать на ремонт. Однако из-за активных боевых действий она вынуждена была покинуть свое жилье и ждет реализации новых механизмов компенсации.

Как работает компенсация за разрушенное жилье на оккупированных и прифронтовых территориях, и с какими вызовами сталкиваются украинцы, которые потеряли дом?

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Дом в Мирнограде

Алевтина Жук – владелица квартиры в городе Мирноград, что в Покровском районе Донецкой области.

На момент первого обстрела я была дома. Бог миловал – я осталась невредимой. Но моя квартира пострадала: вылетели все окна, двери, межкомнатная стена была разрушена, мебель и ванная комната получили значительные повреждения,

– рассказывает она.



Алевтина Жук / Фото из личного архива

После этого удара Алевтина подала заявку на компенсацию через приложение Дия. Как владелица жилья, зарегистрированного в Государственном реестре прав, она предоставила все необходимые документы: паспорт, идентификационный код, технический паспорт квартиры, право собственности, а также фото повреждений.

Как удалось получить компенсацию?

Благодаря программе компенсаций "еВидновлення" Алевтина получила 160 тысяч гривен на восстановление дома. Она смогла заказать окна, двери и выполнить частичный косметический ремонт.



Разрушение квартиры в Мирнограде / Фото из личного архива

Я успела вставить три окна и сделать небольшой ремонт. Но когда враг был совсем близко к Мирнограду, я была вынуждена оставить квартиру и переехать на более безопасную территорию. Часть строительных материалов осталась в квартире, часть – в гараже,

– добавляет она.

Однако через полтора года после первого обстрела ее квартира снова пострадала – на этот раз взрыв уничтожил окна с другой стороны.

Я знаю, что произошел еще один прилет. Но из-за боевых действий доступа к квартире я больше не имею,

– говорит она.

Ожидание нового закона

Сейчас Алевтина живет в Кропивницком вместе с отцом, сыновьями и внуком. Ее семья разбросана по разным городам, но она не оставляет надежды вернуться в Мирноград и снова подать заявку на компенсацию.



Первые разрушения дома Алевтины / Фото из личного архива

Мы ждем, как будет работать закон о компенсации за разрушенное жилье на оккупированных территориях. Надеемся, что имущество, которое невозможно восстановить, будет признано уничтоженным, и тогда появится возможность получить компенсацию,

– делится Алевтина.

Кроме этого, она следит за новостями о международном реестре убытков для Украины и планирует подать заявление и туда.

Алевтина работает администратором Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Во время войны она помогает жителям Покровской общины регистрировать поврежденное и уничтоженное имущество.

Мы работаем с реестром поврежденного имущества, помогаем вносить данные через Дию и порталы. Также регистрируем объекты коммунальной собственности,

– рассказывает Алевтина.

Женщина сохраняет все документы на свое жилье и фото повреждений. Она готова подать заявку на новую компенсацию, как только появится такая возможность.

Я хочу призвать всех, кто потерял дом, сохранять документы, обращаться в органы власти и не сдаваться. Возможно, помощь появится не сразу, но это важно для восстановления,

– говорит она.

Какая ситуация сейчас в Мирноградской общине?

Мирноградская городская община в Донецкой области включает город Мирноград и несколько сел: Ровно, Лиман и Сухецкое. С августа 2024 года община находится в зоне активных боевых действий, что сильно повлияло на жизнь жителей и состояние их имущества. Об этом журналистам "Свой дом" сообщила заместитель начальника Мирноградской городской военной администрации Лариса Садилиани.



Лариса Садилиани / Фото из архива чиновницы

Разрушенные дома и компенсации

В Мирнограде и окрестных селах серьезно пострадал жилой фонд:

В общине – 513 многоквартирных домов, из которых 332 повреждены (это почти 65%), а 5 домов полностью разрушены. Из 9 169 частных домов в общине повреждены 845. Это примерно 9%, но цифры могут быть больше, потому что многие дома не обследованы из-за боевых действий,

– рассказывает Садилиани.

Жители общины подали 937 заявлений на компенсацию за поврежденное имущество:

В 518 случаях приняты положительные решения, и людям начислены выплаты на 3,9 миллиона гривен.

В 419 случаях заявителям отказали из-за ложных данных или невозможности обследовать имущество.

За уничтоженное имущество подали 581 заявление:

133 заявителя уже получили жилищные сертификаты на общую сумму 145,8 миллиона гривен.

62 заявителям отказали из-за некорректных данных.

363 заявления остаются в подвешенном состоянии, потому что невозможно провести проверки из-за боевых действий.

Как работают комиссии?

В Мирноградской общине созданы две комиссии:

которая обследует поврежденные дома; которая рассматривает вопрос компенсаций за разрушенное и поврежденное имущество.

Из-за боевых действий работать этим комиссиям сложно и многие объекты остаются необследованными.

Жизнь общины под обстрелами

Сейчас Мирноградская община находится в километре от линии фронта. В общине отсутствуют тепло-, водо- и газоснабжение. Социальные службы, больница и управление соцзащиты релоцированы в более безопасные города.

Несмотря на это, община продолжает работать в чрезвычайно сложных условиях, а местные жители пытаются оформлять компенсации за свое имущество даже в таких обстоятельствах.

Как получить компенсацию за уничтоженное имущество?

Сегодня компенсация за уничтоженное имущество регулируется лишь частично. Основной механизм – платформа Дия в рамках программы "еВидновлення", объясняет юрист "Центра правовой помощи" Иванна Леньо.

Программа ориентирована в основном на поврежденное, а не полностью уничтоженное имущество. Этот подход имеет временный характер, и с принятием законопроекта №11161 ситуация должна стать более системной. Согласно законопроекту, поврежденные объекты недвижимости будут признаны уничтоженными и компенсация будет предоставляться через Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации,

– объясняет Иванна.



Иванна Леньо / Фото из архива юриста

Однако юрист отмечает, что компенсация не будет доступной для отдельных категорий граждан. В частности, получатели должны соответствовать следующим критериям:

В течение двух последних лет проживать на территории Украины.

Не находиться за границей более 90 дней за одну поездку.

Общее время пребывания за границей не должно превышать 183 дня в течение каждого года.

Эти ограничения до сих пор вызывают дискуссии, ведь право на компенсацию должно быть доступным для всех граждан Украины, независимо от места их проживания,

– говорит юрист.

Как подать заявление на компенсацию на оккупированных и прифронтовых территориях?

Для регистрации запроса необходимо подать заявление по каждому разрушенному объекту отдельно. К заявлению прилагаются:

Паспорт.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Документы, подтверждающие право собственности на имущество.

Материалы фото- или видеофиксации объекта до и после уничтожения (если есть).

Нотариально заверенное заявление, в котором заявитель обязуется передать имущество в собственность государства или общины.

Важно: подать запрос на выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества можно будет через Дию или в ЦПАУ, и эта услуга будет бесплатной.

Можно ли повторно подать заявку на ту же самую недвижимость?

Нет. Законопроект предусматривает, что после получения компенсации право собственности на имущество передается государству или общине. Это исключает возможность повторного обращения относительно той же недвижимости.

Когда люди с оккупированных и прифронтовых территорий могут начинать подавать заявления на компенсации?

Заявление следует подавать после окончательного принятия закона №11161 и запуска соответствующего механизма. Однако уже сейчас юрист рекомендует собрать как можно больше доказательств: