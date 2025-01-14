Испытания горами и боями․ История альпиниста, который пошел служить в Нацгвардию

Российско-украинская война заставила людей разного возраста и профессии изменить свою привычную жизнь и взять в руки оружие. Среди них и боец под псевдонимом "Альп", который сейчас защищает наше государство в Донецкой области.

Раньше он покорял горы, а теперь с оружием в руках защищает родную землю он российских захватчиков. С нацгвардейцем "Альпом" мы встретились на Покровском направлении и записали интервью, когда бойцы готовились выходить на позиции.

О военных буднях, том, что общего между альпинизмом и службой и не только – читайте в материале 24 Канала.

Интересно "Если проиграем – нас ждет оккупация или миграция": интервью с "Пауком" – сапером "Азова"

Как эволюционировала современная война

Между службой на фронте и альпинизмом больше общего, чем может показаться, на первый взгляд. "Обвязка и ледоруб в горах, а автомат и разгрузочный жилет на боевых позициях", – с улыбкой говорит военнослужащий 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины с позывным "Альп".

"Альп" – это сокращение от альпинист. До службы я работал промышленным альпинистом. Если сравнивать мой опыт в горах и на фронте, то похожего действительно много. В обоих случаях ты тщательно готовишь снаряжение: в горах это ледоруб и "кошки", а на войне – автомат, боекомплект. Там обвязка, здесь – разгрузочная система. И там, и здесь есть опасность, только на фронте она исходит от вражеских действий и обстрелов,

– говорит гвардеец.

"Альп", как и многие другие гвардейцы, стал свидетелем эволюции современной войны. Сейчас стало значительно больше дронов. Раньше они в основном выполняли разведывательные задачи, а теперь это беспилотники различного назначения. Они охотятся за целями и днем, и ночью. Спрятаться становится все сложнее – приходится постоянно что-то придумывать. Однажды "Альп" и его собратья оказались в крайне тяжелой ситуации, но благодаря физической силе, выдержке, умелым действиям и приобретенным навыкам, гвардейцы выстояли.

Мы держали позицию среди оставленных домов. После того как враг потерял несколько групп штурмовиков, они решили нас "выкурить" минами. Их удары постепенно "разбирали" улицы – одну за другой, дом за домом. Потом приехал танк, и стало еще "веселее". Мы прятались в одном из подвалов, чтобы удержать позицию. Но после очередного прилета начался пожар. Дым заполнил укрытие, и мы вынуждены были планировать выход. Однако враг очень активно работал. И только с наступлением сумерек удалось перебраться на запасные позиции,

– вспоминает "Альп".

Интервью с "Альпом": смотрите видео

В критические моменты важно сохранять спокойствие, говорит "Альп". Даже, когда становится трудно, не стоит себя накручивать, а наоборот – надо бороться со страхом. Помогают этому боевой дух и знания, полученные во время тренировок.

Если рядом есть новички, важно не нервничать, а помочь им адаптироваться. Со временем они втянутся, научатся распознавать калибр по звуку, понимать, когда надо спрятаться, а когда – воспользоваться моментом для перемещения. Идеальный пехотинец – это тот, кто не эгоист, тот, кто разделит с тобой и трудности работы, и еду,

– делится мыслями нацгвардеец.

Уже после записи этого интервью "Альп" получил ранение, но собратья быстро оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали. После прохождения лечения в военном госпитале, он восстанавливает силы и продолжает мечтать о покорении новых вершин не только в Украине, а и за рубежом.