Раніше він підкорював гори, а тепер зі зброєю в руках боронить рідну землю він російських загарбників. З нацгвардійцем "Альпом" ми зустрілись на Покровському напрямку і записали інтерв’ю, коли бійці готувались виходити на позиції.

Про військові будні, те, що спільного між альпінізмом і службою та не лише – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як еволюціонувала сучасна війна

Між службою на фронті та альпінізмом більше спільного, ніж може здатися, на перший погляд. "Обв'язка і льодоруб в горах, а автомат і розвантажувальний жилет на бойових позиціях", – з усмішкою говорить військовослужбовець 2 Галицької бригади Національної гвардії України з позивним "Альп".

"Альп" – це скорочення від альпініст. До служби я працював промисловим альпіністом. Якщо порівнювати мій досвід у горах і на фронті, то схожого справді багато. В обох випадках ти ретельно готуєш спорядження: у горах це льодоруб і "кішки", а на війні – автомат, боєкомплект. Там обв'язка, тут – розвантажувальна система. І там, і тут є небезпека, лише на фронті вона виходить від ворожих дій і обстрілів,

– каже гвардієць.

"Альп", як і багато інших гвардійців, став свідком еволюції сучасної війни. Зараз стало значно більше дронів. Раніше вони здебільшого виконували розвідувальні завдання, а тепер це безпілотники різного призначення. Вони полюють за цілями й вдень, і вночі. Сховатися стає дедалі складніше – доводиться постійно щось вигадувати. Одного разу "Альп" та його побратими опинилися у вкрай важкій ситуації, але завдяки фізичній силі, витримці, вмілим діям і набутим навичкам, гвардійці вистояли.

Ми тримали позицію серед залишених хат. Після того, як ворог втратив кілька груп штурмовиків, вони вирішили нас "викурити" мінами. Їхні удари поступово "розбирали" вулиці – одну за одною, будинок за будинком. Потім приїхав танк, і стало ще "веселіше". Ми ховалися в одному з підвалів, щоб утримати позицію. Та після чергового прильоту почалася пожежа. Дим заповнив укриття, і ми змушені були планувати вихід. Однак ворог дуже активно працював. І лише з настанням сутінків вдалося перебратися на запасні позиції,

– згадує "Альп".

Інтерв'ю з "Альпом": дивіться відео

В критичні моменти важливо зберігати спокій, каже "Альп". Навіть, коли стає важко, не варто себе накручувати, а навпаки – треба боротися зі страхом. Допомагають цьому бойовий дух і знання, здобуті під час тренувань.

Якщо поруч є новачки, важливо не нервувати, а допомогти їм адаптуватися. З часом вони втягнуться, навчаться розпізнавати калібр по звуку, розуміти, коли треба сховатися, а коли – скористатися моментом для переміщення. Ідеальний піхотинець – це той, хто не егоїст, той, хто розділить з тобою і труднощі роботи, і їжу,

– ділиться думками нацгвардієць.

Вже після запису цього інтерв’ю "Альп" отримав поранення, але побратими швидко надали йому медичну допомогу і евакуювали. Після проходження лікування у військовому госпіталі, він відновлює сили і продовжує мріяти про підкорення нових вершин не лише в Україні, а і за кордоном.