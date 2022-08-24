Неспокойный пригород: история многострадальной Авдеевки

Пригород Донецка – Авдеевка – уже 8 лет имеет статус прифронтового, но вопреки всему город держится. В июле и августе 2022 года горячее всего на Донбассе именно здесь. За город и его окрестности идут страшные бои.

Сайт 24 канала рассказывает историю Авдеевки, что в дни битвы за Донбасс стала примером мужества и героизма не только для Украины, но и всего мира.

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Слобода

История Авдеевки начинается типично для многих населённых пунктов Донбасса. В 18 веке на холмах у верховья небольшой реки Каменки возникла слобода. Первыми ее жителями были переселенцы из Полтавщины и Черниговщины, также сюда прибывали крестьяне из Курской и Воронежской губернии (как известно из переписей, значительную часть населения там составляли также украинцы).

Казенная деревня

По легенде, свое название Авдеевка получила от имени одного из первых поселенцев –Авдея, его русифицированная версия имени дала название будущему городку. Такую честь он заслужил за свою скорость – быстро бегал. Почему это было важно? В слободе каждому давали земельный надел той длины, сколько он может пробежать, выкрикивая на одном дыхании "А-аааааа". С тех пор жителей поселения стали называть "гагаями" – по украинизированной форме окрика. Возможно, упомянутый Авдей отличился на тех забегах и стал местной знаменитостью.

В 1778 году царская администрация ликвидировала слободу в Авдеевке, т.е. свободное поселение крестьян и сделало его и их государственной собственностью. Формально они были свободны (т.е. не принадлежали господам, но были закреплены за землей, которая была государственной). Так Авдеевка из слободы превратилась в казенную деревню и была частью Бахмутского уезда.

В 1859 году в Авдеевке проживало 2299 человек (1180 мужского пола и 1119 — женского), здесь было 450 дворовых хозяйств, существовали православная церковь и почтовая станция.

После реформ 1860-х население Авдеевки выросло до 3 тысяч, хозяйств было уже 555, дважды в год в деревне проходили большие ярмарки.

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Развитию поспособствовало построение Екатерининской железной дороги, в Авдеевке была заложена железнодорожная станция, а именно село стало волостным центром. По мере того как разрастался Донбасс, росла и роль Авдеевки. Кстати, в те времена было 2 Авдеевки, их часто так и называли – Авдеевка-1 и Авдеевка-2. Последняя после завершения Второй мировой станет поселком "Химик", а позже войдет в состав города Авдеевки – райцентра.

Турбулентное время

Нелегкая, но мирная жизнь края прервала революция в российской империи. На несколько лет украинский Донбасс, а вместе с ним и поселок Авдеевка погрузились в водоворот кровавой борьбы. Войска УНР, немцы, белые, махновцы и большевики сошлись в жестоком герце. Победителями вышли последние – благодаря жестокости, популизму и еще раз жестокости.

Крестьянам большевики обещали землю, а те получили новое рабство, рабочим – заводы, но это была новая каббала. Главными инструментами большевиков были пропаганда и террор. Последний аргумент коммунисты предпочитали.

В годы Голодомора 1932 –1933, только по официальным сведениям, погибли 485 жителей Авдеевки. Их имена есть в "Книге памяти жертв Голодомора в Украине". Сколько на самом деле было убито московитами в те страшные дни – неизвестно.

После окончания Второй мировой войны "советы" решили начать все с чистого листа – новым центром региона стал Донецк, а соседняя с ним Авдеевка вошла в состав большой Донецко-макеевской агломерации.

В 1956 году два соседних поселка объединили – так на карте Украины появился новый город – Авдеевка. Через несколько лет в городе началось строительство коксохимического завода первая линия знаменитого "Авдеевского коксохима" была запущена уже в 1963 году.

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В настоящее время предприятие, считавшееся крупнейшим в Европе производителем кокса и серной кислоты, фактически уничтожено россиянами. Несмотря на ужасные разрушения и масштабные атаки, россия никак не может его захватить – украинские защитники мужественно удерживают строй и покидают территорию завода под своим контролем. Легендарная "Промка" остается нашей!

8 лет

Накануне российской агрессии население Авдеевки составляло около 35 000 человек. Спустя 8 лет, в разрушенном оккупантами местечке осталось не более 2000 отчаяний.

В апреле 2014 года в Авдеевке появились российские террористы и установили свою власть в городе. Террористы провели в городке фейковый "референдум" и провозгласили его частью так называемой "ДНР". Российский шабаш длился несколько месяцев, пока террористов не выбили бойцы ВСУ и добровольцы из "Правого сектора".

Освобождение Авдеевки 28 – 30 июля 2014 года – смотрите видео:

Россияне 30 июля 2014 сбежали в Донецк, но обещали скоро вернуться. Путь, который в мирное время занимал около 20 минут на автомобиле, растянулся на долгие годы, стоил оккупантам тысяч жизней, но так и не привел к Авдеевке.

Как освобождали Авдеевку – смотрите видео:

С того времени Авдеевка стала прифронтовым городом – постоянно была под обстрелами, а бои в "промке" фактически не прекращались все 8 лет российско-украинской войны – они то утихали, то снова разгорались. К сожалению, из Авдеевки регулярно поступали трагические новости о смерти украинских героев – такова страшная цена "мира".

Кадры из Авдеевки облетели весь мир, а знаменитый мурал (в народе "Раскраска") – на изрубленном осколками дома по номеру 20 на улице Молодежной, на котором изображена жительница города – учительница украинского языка Марина Марченко, стала одним из символов украинского сопротивления.

Легендарный мурал / Фото "Вернись живым"

​Авдеевка – 2015 год: смотрите видео:

Несмотря на постоянные угрозы, в Авдеевке удалось, насколько это возможно, восстановить нормальную жизнь. В город вернулись люди (в 2019 году здесь проживали более 32 тысяч горожан), были восстановлены пострадавшие дома, появилась новая школа, отлажены дороги и т.д.

С новой силой бои разгорелись в 2022 году. Россия бросила на Авдеевку большие силы, но не смогла ни захватить город, ни преуспеть в "промке". Тогда разъяренные россияне начали равнять с землей города и убивать мирных жителей, тех же Донбасса, которых на словах они обещали защищать.

Несмотря на все попытки врага – Авдеевка стоит. Не помогает даже пропаганда – фейковому приказу о сдаче города, распространенном русскими в июне 2022-го, никто не поверил.

Авдеевка – это Украина. Была, есть и будет нашей! Информация о сдаче – ничтожный, непутевый фейк. Нас цинично пробуют уничтожить. Мы героически сопротивляемся. Победа за нами, ведь давно известно, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет,

– глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш о ситуации вокруг города летом 2022 года.

После нескольких месяцев лобовых атак россияне сейчас пытаются оцепить город и взять его в "котел". По словам очевидцев, сейчас самая сложная ситуация на всем фронте – как раз в районе города. Россияне карабкаются на Пески и другие населенные пункты в окрестностях Авдеевки, не считаясь с безумными потерями. Украинцы отдают себе отчет в опасности и держатся. Вместе с ними – вся Украина и весь цивилизованный мир.

В Авдеевке критическая ситуация, почему люди не уезжают – смотрите видео: