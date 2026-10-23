"Думал, что останусь навсегда": история бойца, которого эвакуировали дроном с передовой

На Купянском направлении военные спасли раненого бойца 30-й бригады Константина Власенко. Защитника впервые в истории эвакуировали с линии фронта с помощью тяжелого гексакоптера.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Известно, что боец провел на позиции 491 день. После гибели соратника пан Константин остался один в полуразрушенном укрытии под плитами котельной. За это время он получил тяжелые ранения ног, обморожение и был вынужден самостоятельно ампутировать себе одну из конечностей. Другая – отгнила сама.

Чрезвычайно тяжелые условия и решение о спасении с воздуха

Несмотря на тяжелое состояние, герой отказывался от традиционной эвакуации пешими группами, чтобы не подставлять сослуживцев под плотный вражеский огонь.

Я понимал, что уже останусь здесь навсегда. Я с этим смирился. Очень хотел, чтобы никто не шел ко мне. Не знал, что мое командование разрабатывает такую невероятную вещь, что они хотят перенести меня по небу нашими "птицами". В небе я увидел здоровую "птицу", которая садилась. Я думал, она будет висеть и опустит мне веревку. Но все было сделано для безопасности просто максимально. Были видеокамеры и аудиосвязь. Я слышал, что мне говорили. Подлез, зацепился, и мы полетели,

– вспоминает герой.

Высоты военный не боялся. Но переживал, когда пролетал над рекой. Ведь вспомнил, что не умеет плавать. Сейчас боец находится в больнице на реабилитации и готовится к протезированию.

Военный рассказал, как его эвакуировали с помощью дрона: смотрите видео 24 Канала

Командование разрабатывало спецоперацию в течение нескольких месяцев. Для спасения бойца задействовали тяжелый гексакоптер компании Gurzuf Defence, а к реализации привлекли бойцов 92-й, 14-й, 30-й ОМБр и 10-го армейского корпуса.

Добавим, что из-за минных заграждений и постоянной угрозы со стороны российских дронов наземная эвакуация была фактически невозможна. Поэтому военные решились на такой нестандартный шаг.