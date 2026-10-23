"Думав, що залишуся назавжди": історія бійця, якого евакуювали дроном з передової

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Відомо, що воїн провів на позиції 491 день. Після загибелі побратима пан Костянтин залишився один у напівзруйнованому укритті під плитами котельні. За цей час він зазнав важких поранень ніг, обмороження та був змушений самостійно ампутувати собі одну з кінцівок. Інша – відгнила сама.

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Попри складний стан, герой відмовлявся від традиційної евакуації пішими групами, аби не підставляти побратимів під щільний ворожий вогонь.

Я розумів, що вже залишуся тут назавжди. Я з цим змирився. Дуже хотів, щоб ніхто не йшов до мене. Не знав, що моє командування розробляє таку неймовірну річ, що вони хочуть мене перенести по небу нашими "птахами". В небі я побачив здорового "птаха", який сідав. Я думав, він буде висіти та опустить мені мотузку. Але все було зроблено для безпеки просто максимально. Були відеокамери і аудіозв'язок. Я чув, що мені говорили. Підліз, зачепився, і ми полетіли– пригадує герой.

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Висоти військовий не боявся. Але переживав, коли пролітав над річкою. Адже згадав, що не вміє плавати. Наразі боєць перебуває в лікарні на реабілітації та готується до протезування.

Військовий розповів, як його евакуювали дроном: дивіться відео 24 Каналу

Командування розробляло спецоперацію протягом кількох місяців. Для порятунку бійця задіяли важкий гексакоптер від компанії Gurzuf Defence, а до реалізації залучили бійців 92-ї, 14-ї, 30-ї ОМБр і 10-го армійського корпусу.

Додамо, через мінування та постійну загрозу з боку російських дронів наземна евакуація була фактично неможливою. Тому військові наважилися на такий нестандартний крок.