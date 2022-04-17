История Героя: капитан Юрий Михайлюк вывел из окружения российских захватчиков два подразделения

За героизм и мастерство капитану Юрию Михайлюку, который держит оборону на Донецком направлении, присвоено звание Героя Украины.

Историю Героя Украины рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Капитан Юрий Михайлюк продемонстрировал свой профессионализм на линии фронта: взял командование на себя и вывел из окружения российских захватчиков два подразделения ВСУ.

Президент Украины наградил Михайлюка, держащего оборону на Донецком направлении, званием Героя Украины за героизм и мастерство в бою.

По словам Генштаба ВСУ, в марте во время 12-часового боя с оккупантами в окружении врага Юрию Михайлюку удалось объединиться с батальоном смежной воинской части, спасти их раненого комбата и взять подразделение под свое командование.

Отмечается, что благодаря взвешенности и профессионализму Юрия подразделениям удалось выстоять и выйти из окружения российских войск.

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