История Героя: капитан Юрий Михайлюк вывел из окружения российских захватчиков два подразделения
Источник:Генштаб ВСУ
За героизм и мастерство капитану Юрию Михайлюку, который держит оборону на Донецком направлении, присвоено звание Героя Украины.
Историю Героя Украины рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Читайте также: "За личное мужество и самоотверженные действия": президент наградил почти 200 военных
Капитан Юрий Михайлюк продемонстрировал свой профессионализм на линии фронта: взял командование на себя и вывел из окружения российских захватчиков два подразделения ВСУ.
Президент Украины наградил Михайлюка, держащего оборону на Донецком направлении, званием Героя Украины за героизм и мастерство в бою.
По словам Генштаба ВСУ, в марте во время 12-часового боя с оккупантами в окружении врага Юрию Михайлюку удалось объединиться с батальоном смежной воинской части, спасти их раненого комбата и взять подразделение под свое командование.
Отмечается, что благодаря взвешенности и профессионализму Юрия подразделениям удалось выстоять и выйти из окружения российских войск.
Вас это может заинтересовать – НАТО начинает учиться по примеру ВСУ: видео