Історію Героя України розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Капітан Юрій Михайлюк продемонстрував свій професіоналізм на лінії фронту: взяв командування на себе та вивів з оточення російських загарбників два підрозділи ЗСУ.

Президент України нагородив Михайлюка, який тримає оборону на Донецькому напрямку, званням Героя України за героїзм та майстерність у бою.

За словами Генштабу ЗСУ, у березні під час 12-годинного бою з окупантами, в оточенні ворога, Юрію Михайлюку вдалося об'єднатися з батальйоном суміжної військової частини, врятувати їх пораненого комбата та взяти підрозділ під своє командування.

Зазначається, що завдяки зваженості й професійності Юрія, підрозділам вдалося втриматись та вийти з оточення російських військ.

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