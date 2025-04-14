"Враг шел, как зомби": боец НГУ Чеснок рассказал о мясных штурмах под Покровском

Мясные штурмы, газовые атаки, дроны-камикадзе и дуэль на расстоянии нескольких шагов – именно так выглядела оборона Покровска глазами гвардейца с позывным Чеснок. В самый критический момент он затолкал гранату под броник россиянину и отвоевал право жить – для себя и своих побратимов.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Гвардеец Чеснок пережил жесткие штурмы под Покровском

Россия не считала потери, бросая пехоту под Покровском в новые и новые штурмы. Но на пути врага стали украинские защитники, среди которых –сержант Василий с позывным Чеснок. Именно он, рискуя жизнью, лично остановил оккупанта, затолкав ему гранату прямо под бронежилет.

Гвардеец на боевом посту / Фото: Западное ОТГ НГУ

Василий – командир отделения 2-й Галицкой бригады Нацгвардии Украины. Он не любит громких слов о войне, но имеет за плечами опыт боев, в которые враг шел буквально волна за волной, несмотря на огромные потери.

Я хочу бороться с преступностью,

– именно так формулирует свое призвание Чеснок.

Сейчас он служит в патрульной роте, которая отвечает за безопасность в тылу, но когда наступает время – становится к бою на передовой.

За сдерживание врага на Покровском направлении он был отмечен наградой "За доблестную службу". Но за этой наградой – не цифры и формальности, а реальные дуэли на выживание.

"Мясо идет волна за волной": что происходило под Покровском

На Покровском направлении ситуация была критической. Россияне непрерывно атаковали, подтягивая резервы.

Создавалось впечатление, что россияне, которых мы "подвухсотили", каким-то образом поднимаются, как зомби, и возвращаются снова. Трудно поверить, что бывают такие буквальные мясные штурмы, пока собственными глазами не увидишь, как вражеская пехота просто идет на верную смерть,

– вспоминает Василий.

Вражеские войска пытались прорвать оборону любой ценой. Иногда им удавалось приблизиться почти вплотную. Именно тогда Чеснок и его собратья оказались в критической ситуации.

"Дуэль со смертью": как граната спасла жизнь

Во время одного из боев Чеснок услышал, как враги обсуждают, как забросить гранату в блиндаж украинских военных. Действовать надо было мгновенно.

Я слышал, как они говорили о гранате. Понял, что времени нет. Выдернул чеку, открыл заслонку и буквально запихнул ее за броник россиянину. Больше мы их не слышали,

– говорит Василий.

Это была реальная дуэль со смертью – на расстоянии нескольких шагов, когда каждая секунда решает все.

Чеснок и собратья / Фото: Западное ОТГ НГУ

Другой штурм Чеснок запомнил на всю жизнь. Россияне применили сразу несколько методов.

Сначала нас забрасывают газовыми шашками. Одновременно их беспилотники облетают позицию и отрабатывают, когда замечают любое движение. Уже потом начинается штурм пехоты. Когда нам забросили "дымы", даже в противогазах стало трудно дышать. Чтобы облегчить ситуацию, я подходил к дверям блиндажа и пытался их отбросить как можно дальше. Надо было двигаться молниеносно, чтобы не попасть под дрон,

– вспоминает гвардеец.

Однажды Василий получил ранение – пуля прошла шею, но, к счастью, не задела жизненно важных органов. Продолжал бой, даже не осознавая травмы.

В перестрелке не чувствовал, что меня задело. Адреналин держал. Надо было работать,

– объясняет Чеснок.

В критический момент, когда он впал в ступор, его поддержал побратим Валентин Карпинец.

Минута передышки между боями / Фото: Западное ОТГ НГУ

Он сказал: "Мужчина, давай! Мы пришли сюда вместе – и выйдем вместе,

– вспоминает гвардеец.

Василий объясняет, что в самые тяжелые моменты держали мысли о доме, жену и сыновей.

Я в рядах Сил обороны защищаю свой дом, свою семью, свою жену и сыновей. Несмотря на все, я должен к ним вернуться. И это будет возможным только тогда, когда мы защитим нашу независимость,

- заключает Чеснок.

Пока враг бросает в бой все новые силы, украинские защитники держат оборону на грани возможного. Истории таких как Чеснок – это не просто воспоминания с фронта. Это примеры несокрушимости, которые формируют новую историю Украины.