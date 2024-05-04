Все финалы Лиги чемпионов Юргена Клоппа: как немец стал идолом Боруссии и Ливерпуля

Юрген Клопп стал легендарным наставником в истории Лиги чемпионов. Тренер сотворил сказку во главе дортмундской Боруссии, а уже в Ливерпуле немец вышел в три финала за пять лет. Вспоминаем невероятный путь герра Юргена в турнире.

24 Канал совместно с партнером Pepsi рассказывает об одном из самых успешных тренеров в истории Лиги чемпионов – Юргене Клоппе. Специалиста, которому пришлось пропустить нынешний сезон турнира впервые за семь лет.

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За свою карьеру немецкий специалист четыре раза выводил свою команду в финал Лиги чемпионов. Больше Юргена это делал только Карло Анчелотти, который уже пять раз участвовал в решающих встречах.

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Так же четыре финала Лиги чемпионов покорялись Марчелло Липпи, Пепу Гвардиоле и сэру Алексу Фергюсону. Однако победить в турнире Клопп смог лишь раз. Предлагаем вспомнить все финалы Лиги чемпионов с участием герра Юргена.

Сезон 2012-2013

Боруссия Дортмунд – Бавария 1:2

Голы: Гюндоган, 68 (пен.) – Манджукич, 60, Роббен, 89.

Дебютный финал для Клоппа случился уже в его второй сезон в Лиге чемпионов. Боруссия сенсационно выиграла "группу смерти" с Реалом, Манчестер Сити и Аяксом, а в 1/8 финала оставила за бортом донецкий Шахтер.

А после этого у Боруссии начались эмоциональные горки, к которым приучил Клопп. В четвертьфинале немцы выбили Малагу лишь благодаря голу в компенсированное время ответного матча. А в 1/2 финала дортмундцы остановили сам Реал.



Юрген Клопп поздравляет Арьена Роббена с победным голом / Фото Eurosport

Главным героем матчей стал еще не очень опытный Роберт Левандовский. 23-летний поляк оформил покер в первой игре, что и позволило команде выйти в финал. А там "шмелей" ждал соперник по немецкому "Дер Класикер" – мюнхенская Бавария.

В финале же Бавария как команда высшего класса была лучше, но дортмундцы на характере держались и благодаря пенальти от Гюндогана были близки к переводу встречи в экстратайм.

. Боруссия под руководством Клоппа лишь второй раз в своей истории оказалась в финале Лиги чемпионов. В 1997 году дортмундцы неожиданно выиграли главный еврокубок во главе с Оттмаром Хитцфельдом – 3:1 против Ювентуса в финале.

Однако не дотерпели. За две минуты до финального свистка Роббена вывели на рандеву с вратарем Вайденфеллером и голландец неуклюже переиграл Романа и вырвал для Баварии трофей. Юрген же остался ждать лучшего шанса.

Видеообзор финала Лиги чемпионов между Боруссией и Баварией:

Сезон 2017-2018

Реал – Ливерпуль 3:1

Голы: Бензема, 51, Бэйл, 63, 83 – Мане, 55.

Для Дортмунда Юрген стал иконой, а в 2015 году он сменил прописку на Ливерпуль. Команда была в упадке и нуждалась в реформах. Именно это Клопп и начал делать в первые же годы.

В дебютный евросезон немец дошел до финала Лиги Европы, следующего года вывел команду в Лигу чемпионов, а уже после совершил прорыв в самом турнире. Мерсисайдцы прошли с квалификации до финала на одном дыхании, хотя и соперников жребий дарил не самых тяжелых.

Самым сложным экзаменом для Ливерпуля должны были бы стать противостояния с Манчестер Сити в четвертьфинале. Впрочем Клопп в обоих матчах переиграл команду Гвардиолы, особенно уверенно он это сделал в первой игре дома (3:0).



Юрген Клопп готовится к финалу Лиги чемпионов в Киеве / Фото Getty Images

В конце концов Юрген дошел до финала, который тогда проходил в Киеве. Соперником стал гегемон турнира Реал, который до этого дважды подряд выиграл ЛЧ. Впрочем фортуна в тот вечер явно была не на стороне Ливерпуля.

Уже в первом тайме главная звезда "красных" Салах получил травму и оставил команду без главного козыря. А во втором тайме на авансцену вышел кипер англичан Лорис Кариус.

Видеообзор финала Лиги чемпионов в Киеве:

Именно грубая ошибка немца привела к первому голу в матче от Бензема. А когда Мане удалось сравнять счет, над вратарем вышел издеваться Бейл. Сначала валлиец шедевральным ударом через себя вывел Реал вперед. А под конец игры на удачу пробил издали.

Кариус окончательно добил Ливерпуль, отбив мяч в свои ворота. Трудно спрогнозировать, мог бы Ливерпуль тогда одолеть мадридцев, если бы не травма Салаха и черный день Кариуса. Впрочем тот матч заставил англичан делать кардинальные изменения, которые принесли успех.

Сезон 2018-2019

. Гарет Бэйл стал седьмым игроком, которому удалось оформить дубль в финале Лиги чемпионов. Ранее дважды в решающем матче забивали Даниэле Массаро из Милана (1994), Карл-Хайнц Ридле из Боруссии (1997), миланисты Эрнан Креспо (2005) и Филиппо Индзаги (2007), игрок Интера Диего Милито (2010), а также звезда Реала Криштиану Роналду (2017).

Тоттенхэм – Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 2 (пен), Ориги, 87.

Еще перед киевским финалом Ливерпуль усилил защиту благодаря трансферу ван Дейка. А летом Клопп потратил немалые средства на приобретение вратаря Алиссона вместо пресловутого Кариуса.

На сей раз путь у мерсисайдцев был сложнее, чем в сезоне 2017-2018. В группе Ливерпуль стал вторым в компании с ПСЖ, Наполи и Црвеной Звездой. А в 1/8 финала мерсисайдцы оставили вне турнира Баварию.



Лишь с третьей попытки Клопп смог выиграть финал Лиги чемпионов / Фото Getty Images

Не стал проблемой в четвертьфинале Порту, а вот в полуфинале Клоппу пришлось снова демонстрировать свою магию характера. Первый матч против Барселоны стал для Ливерпуля катастрофой.

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Месси и компания забили Алиссону три "сухих" мяча, а на ответный матч остались без Салаха и Фирмино. Впрочем, на "Энфилде" Ливерпуль смог перевернуть все вверх дном. Еще в первом тайме счет открыл Ориги, а после перерыва Вейналдум вышел на замену и оформил дубль.

Встреча шла к экстратаймам, однако эпохальный угловой от Александера-Арнольда и гол Ориги позволили Ливерпулю создать камбэк и выйти в финал. Казалось, что после такого даже героический Тоттенхэм, который в параллельном полуфинале создал камбэк против Аякса, не должен был стать проблемой.

Как Юрген Клопп выиграл свой первый трофей Лиги чемпионов:

Финальный же поединок не был очень ярким, но Ливерпуль умело воспользовался своими моментами. На самом старте игре Салах реализовал пенальти. А под занавес матча Ориги добил "шпор". Это принесло Клоппу первый и пока что последний трофей Лиги чемпионов.

Сезон 2021-2022

. Мохамед Салах – лишь четвертый африканец, который отличился в финалах Лиги чемпионов. Ранее из представителей этого континента забивали в решающих играх Самюэль Это'О (2006 и 2009 годы), Дидье Дрогба (2012) и Садио Мане (2018).

Ливерпуль – Реал 0:1

Гол: Винисиус, 59.

Два года назад у герра Юргена была хорошая возможность дополнить свою коллекцию еще одним "ушастым" трофеем. Ливерпуль одной ногой прошел "группу смерти" с Атлетико, Порту и Миланом, а в 1/8 финала спокойно одолели другой миланский клуб Интер.

На решающих же этапах жребий улыбался Ливерпулю, ведь встретиться с Бенфикой и Вильярреалом на таких стадиях можно назвать удачей. В финале же судьба подарила Клоппу пресловутый Реал, у которого "красные" хотели взять реванш за поражение в Киеве.



Ливерпуль в который раз сломал зубы о Реал / Фото Getty Images

До этого мадридцы прошли адский плей-офф, на характере выбив ПСЖ, Челси и Манчестер Сити. В финале Ливерпуль считался фаворитом, однако всем фанатам было очевидно, что Реал имеет все шансы на победу.

В конце концов решающий матч прошел именно по сценарию мадридцев. Ливерпуль владел инициативой, но Реал не давал "красным" создать много супермоментов. А когда припекало, "бланкос" спасал Тибо Куртуа.

Видеообзор финала Лиги чемпионов-2022:

Судьбу трофея решил эпизод в середине второго тайма. Александер-Арнольд проспал прострел Карвахаля и позволил Винисиусу пробить Алиссона. Так что Юрген Клопп выиграл лишь один из своих четырех финалов.

. Для немца Реал стал самым неудобным соперником в карьере в Ливерпуле. Во главе мерсисайдцев Юрген проиграл Реалу не только финалы 2018 и 2022 годов. Также мадридцы выбивали "красных" в четвертьфинале 2021 года (3:1; 0:0) и 1/8 финала 2023 года (5:2; 1:0).

Впрочем, хочется верить, что немец после Ливерпуля быстро найдет новый клуб и продолжит свою удивительную историю в Лиге чемпионов уже с ним. В конце концов выйти в финал Лиги чемпионов с тремя разными командами не удавалось еще ни одному тренеру, даже Карло Анчелотти.