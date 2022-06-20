История, как в кино: военный медик взял в плен восемь оккупантов – эпическое видео

Об этом случае могут снять фильм. Мы готовы писать сценарий для Netfix. А все потому, что наш мужественный медик взял в плен восемь оккупантов. И это просто нужно видеть своими глазами.

Российские военные еще раз доказали, что они лучше всего умеют разве что воровать. Но на этот раз им не повезло, потому что далеко с награбленным они не ушли.

Читайте также Бои вокруг Северодонецка и потеря контроля над Метелкиным: основное за 117 день войны

Хотели своровать форму из-под носа

Наши военные как раз получили новенькую форму. Но поскольку бои продолжаются, времени на разборку обнов у них просто не было. Поэтому ребята наряды оставили на потом и разошлись по своим позициям.

Позже военный медик вернулся, чтобы что-нибудь из одежды себе взять. И тут он увидел странную картину. В форме украинских военных уже копаются захватчики. Он долго не думал и просто взял в плен кафиров. Так, восемь бойцов "второй армии мира" не справились с одним военным медиком.

Вскоре к медику пришли собратья. Не сдерживал эмоций командир. Его возмутило то, что оккупант нагло надел его берцами.

Сразу же оговоримся, чтоПожалуйста, уберите детей, беременных, а также людей с тонкой душевной организацией.

Военный медик взял в плен восьмерых кафиров: смотрите видео 18+

Заметим, что этим восьмым еще очень повезло. Чего не скажешь о тех русских военных, которые ежедневно пополняют статистику потерь врага.

Уничтожено уже около 34 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось уничтожить 33 800 российских захватчиков. Причем, за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 200 кафиров.

Ежедневно у врага сокращается количество техники. Уже на балансе второй армии мира на 1477 танков, 3588 боевых бронированных машин, 749 артиллерийских систем, 238 реактивных систем залпового огня, 98 единиц ПВО меньше.

Кроме того, в металлолом удалось превратить 216 самолетов, 181 вертолет, 601 БпЛА оперативно-тактического уровня, 130 крылатых ракет, 14 судов, 2527 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.