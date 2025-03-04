Потеряли дом, дважды убегали от войны и готовы начать все сначала: история семьи из Авдеевки

Российские оккупанты дважды захватывали Авдеевку – сначала в 2014 году, однако за три месяца ВСУ смогли освободить город, а второй раз – в 2024-м. Из-за российской агрессии там не осталось уцелевших домов. Более 30 тысяч украинцев, которые жили в Авдеевке до полномасштабного вторжения, остались без жилья. Семья Леси Мандур выезжала из Донецкой области дважды. Теперь они живут в Ирпене и своими силами пытаются осуществить мечту о новом доме.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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2014 год: первый вынужденный переезд

До войны госпожа Леся вместе с мужем и двумя детьми жила в Авдеевке Донецкой области. Их жизнь была обычной, но полной уюта и стабильности. Дети занимались спортом, учились в школе и посещали кружки. У семьи было собственное жилье, автомобиль, и, как говорит женщина, "жизнь была налажена".

Двор рядом с домом Леси в Авдеевке до полномасштабного вторжения россиян / Фото из личного архива

Однако события 2014 года перевернули все.

Когда начались активные боевые действия, мы были вынуждены эвакуироваться. Детей вместе с бабушкой отправили на Закарпатье, а старшая дочь поступила в университет в Харькове,

– вспоминает переселенка.

Семья временно вернулась в Авдеевку в 2016 году, надеясь на стабилизацию ситуации. Однако обстрелы и жизнь под постоянной угрозой заставили их в том же году окончательно покинуть родной город и переехать в Ирпень. Леся вспоминает, как непросто было начать все с нуля:

Мы сняли жилье, дети продолжили обучение, но ощущение дома так и не появилось. Поэтому в 2021 году мы за собственные сбережения приобрели жилье в селе Стоянка Бучанского района. Это был маленький пустой домик без ремонта, отопления и проводки, который мы планировали обустроить, но так и не успели. Позже, после полномасштабного вторжения России, в нем были повреждены окна и частично фасад. Поэтому мы так и живем на съемной квартире,

– рассказывает Леся.

Переселенка из Авдеевки Леся Мандур / Фото из личного архива

2022 год: начало полномасштабного вторжения

Полномасштабное вторжение застало Лесю в Ирпене: 24 февраля 2022 года ей позвонил младший брат с предупреждением: “Собирайся, началась война".

Младшая дочь тогда уже училась в Киевском политехническом институте, и в этот день из Киева в Бучу через Ирпень ехал знакомый, он где-то в семь утра забрал Анастасию. Обычно дорога занимает 25 минут, а их путь длился аж пять часов. Затем мы вместе на собственной машине добрались до Бучи, там прятались от обстрелов в подвальном помещении одного из домов,

– рассказывает женщина.



Дым с аэродрома в Гостомеле видно было в Буче / Фото из личного архива

На следующий день исчез свет, отопление и вода. В подвале было холодно, замерзали. И я решила рискнуть и вернуться обратно в Ирпень, где еще было электричество и водоснабжение,

– рассказывает переселенка.

2 марта Леся с дочкой смогли выехать из Бучи в Ирпень.



Вид на Бучу из квартиры Леси в Ирпене / Фото из личного архива

По словам женщины с каждым днем становилось труднее, ведь продовольственных запасов на съемной квартире они не делали. Поэтому утром 5 марта уехали из города.

Военные действия становились более интенсивными. Я видела колонну из 18 танков из своего окна. Соседи говорили, что выезжать опасно, но что-то меня подтолкнуло. Мы успели выехать буквально за несколько часов до того, как дорогу заблокировали. Поехали через Стоянку, отъехали буквально 10 километров, как читаю в телеграм-каналах, что вражеские танки уже в Стоянке. Тогда я уже прощалась с нашим домом,

– вспоминает женщина.

До 10 мая Леся с семьей и своими родителями жила у старшего брата на Закарпатье. После освобождения Ирпеня вернулась и увидела, что в квартире, которую они снимали, жили российские солдаты.

2023 год: уничтожение жилья в Авдеевке

Российская армия уничтожила трехкомнатную квартиру Леси в Авдеевке и частный дом ее родителей в 2023 году.

Все, что осталось от дома Леси в Авдеевке / Фото из личного архива

Моя квартира сгорела, прямое попадание было 25 января 2023 года, а в декабре "исчез" весь мой подъезд. В родительский дом, который был в 200 метрах от моего жилья, было минимум восемь попаданий, о которых я знаю от соседей. Сначала одна часть дома осталась без окон и крыши, потом со второй произошло то же самое. И в конце концов дом сгорел,

– делится госпожа Леся.



Все, что осталось от дома родителей Леси в Авдеевке / Фото из личного архива

После подписания Президентом законопроекта №11161 госпожа Леся планирует подать заявление на компенсацию за уничтоженное жилье через ЦПАУ. Женщина мечтает о завершении ремонта в новом доме, который бы стал их настоящим домом.

Мы потеряли многое: и дом, и памятные вещи. Но самое главное – это жизнь и безопасность моих детей. Ради них я готова начинать все сначала,

– подытоживает женщина.

"Получение компенсаций пока невозможно"

Вопрос компенсации за разрушенное жилье остается болезненным для жителей оккупированных территорий. Об этом говорит председатель комиссии по рассмотрению вопросов по возмещению за поврежденное и разрушенное имущество Авдеевской общины Евгений Удовенко.

Авдеевская городская территориальная община включена в перечень территорий, которые временно оккупированы российской федерацией. Таким образом, составление актов о разрушенном/поврежденном имуществе и предоставление соответствующей компенсации в пределах Авдеевской территориальной общины невозможно. Заявления от граждан на получение компенсации за разрушенное/поврежденное имущество не поступали и не принимаются, жилищные сертификаты не предоставляются до соответствующих изменений в нормативно-правовых актах,

– рассказывает господин Евгений.



Евгений Удовенко / Фото с фейсбук-страницы чиновника

По его словам, механизм получения компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество на территориях, которые временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия, может быть урегулирован в будущем, например, когда вступит в силу законопроект №11161 или другая специальная норма законодательства.

Господин Евгений говорит, что относительно консультаций или помощи в получении компенсации за разрушенное жилье ВПЛ из Авдеевки могут обращаться через официальный сайт Авдеевской городской военной администрации: в меню "Электронная приемная" или "Доступ к публичной информации".

Как изменения в законодательстве могут повлиять на получение компенсаций

"Вопрос компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий остается одним из самых сложных и актуальных для тысяч украинцев, которые потеряли свои дома в результате войны. Основным препятствием для получения компенсации владельцами такого жилья является требование действующей редакции Закона №2923 относительно обязательного обследования объекта недвижимости и документального подтверждения его уничтожения, что в условиях боевых действий или оккупации фактически невозможно", – ответила на запрос журналистов "Свой дом" ведущий юрист по вопросам адвокации БФ "Право на защиту" Елена Самойлова.



Елена Самойлова / Фото из личного архива юриста

Специалист отметила, что в декабре 2024 года Верховная Рада Украины передала на подпись Президенту законопроект №11161, который призван устранить несовершенство действующего компенсационного механизма.

Одним из ключевых нововведений этого закона является признание уничтоженными объектов жилой недвижимости, которые с 24 февраля 2022 года находятся на территориях общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировании) в соответствии с перечнем, утвержденным центральным органом исполнительной власти, даже если жилье нельзя обследовать и подтвердить факт его уничтожения. Владельцы такой недвижимости смогут получить компенсацию в виде жилищного сертификата и использовать его для приобретения нового жилья. В то же время процедура получения компенсации предусматривает ряд ограничений. В частности, в случае подписания закона Президентом Украины, компенсация будет доступна только тем владельцам, которые в течение последних двух лет непрерывно проживали в Украине,

– отмечает юрист.

По ее словам такое ограничение может иметь дискриминационный характер в отношении тех граждан, которые вынуждены были покинуть территорию Украины из-за активных боевых действий, угрозы жизни и других обстоятельств, связанных с войной, а также не будет способствовать возвращению этих лиц в Украину.

"В целом принятие законопроекта №11161 является чрезвычайно важным шагом на пути к обеспечению жилищных прав пострадавших граждан. В то же время, учитывая значительные масштабы временной оккупации территорий и разрушений, остается открытым вопрос реалистичности обеспечения выплаты компенсации таким владельцам. В случае недостаточности средств возможны значительные задержки в процессе выплат или ограничения по приоритетности предоставления компенсаций. Также дополнительной проработки требует вопрос устранения дискриминационных положений, ограничивающих право на компенсацию граждан, временно находящихся за рубежом", – подытожила Елена Самойлова.