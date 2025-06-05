Написал письмо, как жить после гибели: история женщины, которая потеряла мужа с позывным "Марвел"

Мечтал снимать художественное кино, писал рассказы, хотел обустроить собственный домик с уютным садом для жены и двух детей, но все изменилось в один момент. Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Максим Шварцман недолго думая в первые же дни присоединился к армии.

15 июля 2023 года во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении Максим погиб. Он был частью 92-го батальона 107 бригады Черновицкой ТрО, однако он также был и частью семьи Шварцман, которая потеряла любящего мужа и заботливого отца.

В рамках проекта "Жизнь после потери" жена Максима Марина Шварцман поделилась с 24 Каналом историей о потере дорогого человека. Для нее муж всегда был главной опорой, однако сейчас женщине приходится учиться жить по-новому, преодолевая каждый день невыносимую грусть.

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"Боялись своих чувств"

Марина и Максим познакомились на работе – оба были причастны к медиасфере. Он сразу ей понравился, ведь у него была интересная, не похожая на других внешность. А ему пришлась по душе ее доброта и легкость в разговорах.

Они много общались во время работы, ездили вместе на съемки, работали над совместными творческими проектами. Сначала Максим старался держаться на расстоянии, однако Марина чувствовала, что нравится ему. Он то целовал ее в щечку, то пытался незаметно прикоснуться к волосам. Однако она не спрашивала о его чувствах и не делала первых шагов. Вспоминая об этом, говорит: "Мы тогда еще молоды были".

Я всегда чувствовала влечение, симпатию, что-то особенное, что меня привлекало в нем. Но в чувства и отношения это переросло значительно позже,

– рассказала Марина.

Был момент, когда они поехали на съемки в село под Черновцами к хозяину, который выращивал цветы, держал диких голубей и других птиц.

"Мне очень это запомнилось – было начало лета, тихий вечер, полная луна, павлины сидели на черешнях. Это уже был какой-то такой момент, когда мне показалось, что он понял, что хочет быть со мной. Я это тоже тогда поняла", – вспомнила она.

После этой поездки будущая пара начала общаться ближе, хотя до отношений еще не доходило. На работе они проводили много времени вместе и однажды вечером Максим написал Марине сообщение, которое женщина не сохранила и очень об этом жалеет. Тогда еще были кнопочные телефоны. А писал он: "Больше нет сил бороться – я люблю тебя. Можешь теперь ненавидеть меня всю жизнь".

Я тогда растерялась, не знала как реагировать – ничего не ответила ему. Конечно, это для меня было очень важно, но неожиданно. Я понимала, что нравлюсь ему, но не думала, что это будет прямо вот так. После этого, через 2 месяца, он провел меня впервые домой. И тогда мы начали встречаться,

– вспомнила Марина.

Через полгода пара начала жить вместе, потому что оба очень этого хотели. На день рождения Марины Максим сделал ей предложение. Он стал на колено и спросил, выйдет ли она за него замуж и подарил кольцо.

"Но на самом деле более трепетным и сокровенным для меня был тот момент, когда он признался в любви. Когда мы жили вместе, то я чувствовала, что он моя опора, а признание уже было как само собой. Для меня это было ожидаемо", – сказала она.

Свадьба Максима и Марины / Фото из семейного архива

Через несколько месяцев они отпраздновали бракосочетание и венчание. Не тянули время, ведь хотели строить большую и крепкую семью.

"Борщ папы был вкуснее"

Марина отметила, что жизнь у них с мужем была непростой. Сначала они жили в съемной квартире, а когда родилась старшая дочь, то семья переехала на родину к Максиму в Каланчак Херсонской области.

Тогда как раз в начале 2014 года происходили события в Крыму. Я выходила смотреть, не стоят ли под окнами танки. Было страшно. Мы там прожили полгода, после чего вернулись обратно в Черновцы. Макс пошел на работу, а я забеременела сыном. Мы понимали, что будет трудно, потому что постоянно арендовали квартиру и жили на зарплату,

– рассказала она.

Семья решила поехать в Израиль, попробовать себя там, ведь Макс имел право на репатриацию. Там они прожили 7 месяцев, в этот период Марина родила сына. Однако она видела, что в новой стране мужу трудно. Он был творческим человеком, любил пространство и свободу, но ему приходилось работать в цеху, чтобы содержать семью.

Он сказал: "Я еду каждый день на велосипеде мимо Средиземного моря, но не могу там поплавать". Рутинная работа и финансовые сложности очень угнетали Максима, поэтому семья решила вернуться в Черновцы.

Молодая пара вместе / Фото из семейного архива

"Я пошла на работу, а для него в тот период работы не было, поэтому он стал папой в декрете", – сказала женщина.

Марина вспоминает, что их семье всегда было уютно и комфортно вместе – они были одним целым. Все праздники семья проводила только вместе. На выходные для вечерних посиделок готовили или покупали что-то вкусненькое и все вместе разговаривали или смотрели фильмы.

У нас печка была в квартире. Максим часто разжигал там огонь, мы садились возле него, смотря. Для меня наиболее ценное то, что мы были сплоченной семьей. Дети к этому привыкли,

– подчеркнула она.

Несмотря на трудности, Максим всячески старался поддерживать жену. Она рассказывает, что когда они не могли арендовать хорошую квартиру, то жили там, где, например, не было стиральной машины. Тогда Максим просто стирал одежду руками. Он хотел хотя бы так помогать любимой, ведь у них было двое детей.

"За время, когда мы жили вместе, я никогда не убирала в квартире. Это всегда делал он. Я готовила еду, хотя он тоже потом научился делать вкуснее некоторые блюда. Когда он варил борщ, то закрывался на кухне, чтобы я случайно не посмотрела, что он туда кладет", – улыбнулась Марина.

Дети всегда говорили и до сих пор вспоминают, что борщ папы был вкуснее. Для их семьи каждый вечер и каждая минутка, проведенная вместе, была ценной.

Семья часто ездила в село к родственникам, дети просили Максима "идти в дебри" – гулять местами, где немного людей, но у которых есть своя история. Тогда отец рассказывал им много интересных историй во время прогулок. Это был один из любимых видов отдыха всей семьи.



Семья с детьми на отдыхе / Фото из семейного архива

Бывало, Марина с мужем и детьми на осенние каникулы ездили к ее бабушке. Там был сад, где можно было разводить костер и жарить какие-то вкусности.

Мы когда говорили о собственном домике, то всегда представляли, что там должен быть сад, где можно было бы устраивать семейные барбекю. И сейчас хочется посидеть у огня, чтобы почувствовать вот эту семейную идиллию,

– сказала она.

Максим очень хотел иметь свой дом. Это было его большой мечтой. Марина рассказала, что когда муж пошел служить, то она начала откладывать деньги на собственный дом. За некоторое время, женщина даже присмотрела под Черновцами один вариант – хотела покупать этот домик, но все же передумала. Она поняла, что ей важно воплотить эту мечту вместе с Максимом. Он согласился, что покупку можно отложить.

"Возможно, это было какое-то предчувствие, но я решила, что буду ждать его, ведь без него мне дом был не нужен", – подчеркнула она.

Максим мечтал снимать кино. Он горел этим делом, однако понимал и очень жалел, что у него не было необходимого образования. Часто говорил, что мечтать и иметь вкус – это одно, а когда есть еще образование, то это совсем другое.

Я несколько раз предлагала ему пойти учиться на режиссуру, но он отвергал эти идеи. Он работал репортажным оператором. Мы очень много снимали моих авторских программ, в которых я была полностью уверена. Он выставлял свет, играл с кадрами, делал разные эффекты. Он всегда говорил, что это самодеятельность, но его художественная съемка выглядела так красиво,

– сказала она.

Также Максим писал рассказы, стихи и песни. Некоторые были посвящены Марине. Еще он любил рисовать. Когда начинал этот процесс, то старался остаться наедине – часто допоздна закрывался на кухне, а пока его картина не была завершенной, то не показывал ее. То же касалось и текстов, которые писал.

Максим до начала службы / Фото из семейного архива

Марина вспоминает, что до войны ее муж был жизнерадостным, любил частые прогулки и посиделки, однако перед началом полномасштабного вторжения было заметно, что он очень напряжен.

Максим никогда не был в территориальной обороне, не служил в армии. По словам Марины, он очень это не любил, ведь там надо было жить по указанию, а ему это не нравилось.

24 февраля 2022 года я проснулась в 6:00, разбудила его и сказала, что началась война. На второй день он сказал, что надо идти в военкомат. Конечно, я не была в восторге, но истерик не устраивала. Он утром пошел туда, а в обед вернулся, забрал вещи и все,

– рассказала она.

Жена надеялась, что Максим первое время будет ночевать дома и только днем ходить на службу, но, к сожалению, нет. Она как-то пришла к мужу на службу, но он попросил, чтобы они с детьми ехали к Марининой сестре в Польшу. Они так и сделали, однако уже через 2 месяца вернулись.

"Он боялся, что мы вернемся, а его в тот же день куда-то отправят и я не успею с ним увидеться. Однако подразделение Максима было в Черновцах еще до конца лета. Он иногда приходил на выходные, но уже в начале сентября его отправили на службу в Харьковскую область с 92-м батальоном территориальной обороны", – сказала она.

"Не любил говорить о службе"

Пара всегда пыталась поддерживать контакт, когда Максим был на боевых заданиях. Несмотря на проблемы со связью, муж всегда старался звонить и писать жене.

"Когда Максим мог, то мы всегда были на связи, однако на Харьковщине это случалось с перерывами в 3 – 10 дней. На Бахмутском направлении ситуация была лучше", – вспомнила Марина.

17 октября у Максима был День рождения, только на следующий день он смог написать и позвонить жене, ведь в тот день находился на позициях. Он рассказал, что к ним приезжал местный военный капеллан – отец Василий Гасинец, который постоянно ездит на фронт. Он привез для всех вафельный торт.

Никто не знал, что у Макса был День рождения, но он очень радовался, что на свой праздник ел торт. Мне это было так приятно. Я за этот торт отцу Василию всегда так благодарна,

– вспомнила со слезами на глазах Марина.

Интересно, что Максим всегда старался держать жену подальше от подробностей службы. Она не знала, какой у него был позывной, только случайно увидела, что на фото, которое прислал муж, на форме писало "Марвел". Когда шел на боевые задания, то предупреждал Марину только о том, что некоторое время не будет выходить на связь, но о деталях службы он почти никогда не говорил.

Максим в ВСУ / Фото из семейного архива

Максим, когда звонил домой, то бывало злился на вопрос о том, как у него дела и говорил: "Я знаю как я, а вы рассказывайте, как вы, что у вас происходит". Он старался разделять службу и личную жизнь.

Ему было важно знать о подробностях жизни семьи: как у жены дела на работе, как дети учатся в школе, какое у них настроение. Он все всегда расспрашивал. Кроме этого всего, Марина рассказывала мужу о своих чувствах и переживаниях. Ей было больно из-за того, что ее муж воюет, а кто-то нет.

"Но он всегда пресекал это, говоря, что это их выбор. Его собратья говорили, что он был всегда из тех, кто "брал и делал". Он никогда не искал повода, чтобы отказаться от работы. Когда надо было копать, то он шел и копал. Никогда не жаловался", – рассказала женщина.

"Тело Максима было видно с дрона"

С середины июня 2023 года подразделение Максима перевели под Бахмут. Он сказал об этом Марине уже тогда, когда был там. Тогда она расплакалась.

Перед тем, как Максим пошел на задание, то около 00:00 написал, что некоторое время не будет связи. Я написала, что жду и целую. Он еще отреагировал на это сообщение и все. В девять утра следующего дня я ему написала: "Привет". Я всегда ему писала в течение дня, хоть знала, что он не читает, когда идет (на задание – 24 Канал), но когда приходит, то просматривает все сообщения,

– сказала она.

Несмотря на то, что связи могло не быть и 10 дней, Марина каждый день что-то писала мужу. К сожалению, последние ее сообщения он так и не увидел...

"В нашем подъезде жили супруги, где муж служил в АТО, и он как раз приехал в отпуск. Его жена позвонила мне в 15:00 и спросила, все ли с Максимом в порядке. Очевидно, что они уже тогда знали, что наш батальон попал под обстрел и там есть погибшие. Просто не знали, кто именно", – рассказала она.

Вечером того же дня к Марине позвонила жена одного из побратимов Максима. Они и еще один военный вместе пошли на боевое задание. Она спросила, известно ли Марине уже что-то.

Я тогда как раз пошла за водой, а дети были на площадке. Она сказала, что мой и ее муж погибли. Я сказала: "Хорошо, спасибо". Сейчас сама удивляюсь, как я это все в тот момент восприняла, но, конечно, внутри были совсем другие ощущения,

– поделилась женщина.

Она пошла на площадку, забрала детей, отвела их в квартиру, а сама спустилась вниз к соседке, которая ранее звонила.

Ее муж сразу начал по своим источникам узнавать детали. В первые дни после известия о гибели был беспорядок, ведь кто-то сказал, что военного с позывным Marvel куда-то вывозили. Марина хотела верить, что ее муж жив, но никаких деталей долго не было.

Однако через некоторое время к ней все же позвонили из его подразделения. Сказали, что тела погибших видно с дрона, но забрать их пока нельзя, потому что позиции, где был Максим, удалось оккупировать россиянам. И через некоторое время наши военные их все же отбили. После вскрытия стало понятно, что причиной гибели мужа Марины было кровотечение в легких.

Муж Марины с побратимами / Фото из семейного архива

"Это был очень сложный период. Соседи посадили меня в машину и отвезли к психиатру. Я ехала туда с надеждой, что станет лучше, врач мне должна была дать лекарства. Она выписала успокоительное на 2 месяца. Эти таблетки не могли остановить слезы, но немного успокоить – да. Я ехала в этой машине как за спасением каким-то, но была в шоковом состоянии", – вспомнила женщина.

"Когда я пойду к папе?"

Марина, собравшись силами, решила, что надо рассказать о гибели отца детям, ведь они видели заплаканную маму, но не понимали, почему она в таком состоянии.

"Я дала им валерьянку. Это не помогло, конечно. Я просто сказала, что папа погиб. Они расплакались. Я их успокаивала", – сказала женщина.

На похороны детей не брала, ведь Максим этого не хотел. Он хотел, чтобы у детей были воспоминания только о том, каким он был при жизни.

Печально, но страшная весть тяжело повлияла на детей Марины. Старшая дочь закрылась в себе, перестала говорить о папе. Когда она видела, что мама плачет, то просто выходила из комнаты. У нее были с ним очень близкие отношения. Женщина рассказала, что только сейчас они начинают понемногу прорабатывать травму дочери.

А сын совсем по-другому переживает потерю. Он постоянно говорит, что скучает по папе. Спрашивает: "Почему он у меня в сердце, но я его не вижу, не могу его обнять? Когда я пойду к папе?"

"Приснился в форме, которую увидела на опознании тела"

Примерно на девятый день после известия о потере Максим приснился Марине, а на следующее утро она должна была идти на опознание.

"Мне приснился сон, что он зашел в спальню. Во сне я понимала, что сплю, а он мертв. Он подошел к кровати, и мы начали заниматься любовью. Он меня обнимал, но ничего не говорил. Он был в военной форме. Я понимала, что это его дух. Я проснулась на позитивной ноте и сделала вывод, что это, наверное, было прощание", – рассказала она.

Марине показалось, что во сне она видела ту же форму, которую ей показали во время опознания. В тот день военные, которые тоже там присутствовали, сказали, что она не должна видеть останки мужа, но вынуждена.

Когда Марина открыла мешок, где было тело Максима, то в тот момент запищали его часы. Когда ее спросили это он, она сказала, что не знает, ведь по останкам было трудно что-то распознать. Однако при нем была ксерокопия паспорта и телефон.

В тот период я была как робот, пришла на опознание, сказала, что это он на основе его личных вещей. Мне сказали прийти через день в 11:00 на кладбище, я так и сделала. Я жалела, что перед погребением не пошла в морг, чтобы попрощаться с ним, но на тот момент возле меня не было никого, кто бы посоветовал, как сделать,

– сказала она.

Между гибелью мужа Марины и его погребением прошло 2 недели.

Военная служба Максима / Фото из семейного архива

Женщина рассказала, что у нее нет ощущения, что Максим в могиле. Для нее он всегда где-то "там", где-то выше, где угодно, только не на кладбище.

Мы как-то пришли с сыном туда и он спросил: "Почему у папы так мало фонарей?" Сказал, что папе не хватает света. Я это как-то запомнила и теперь стараюсь как можно больше свечей жечь у него на могиле, потому что для меня он стал светом,

– сказала она.

Марина также заметила, что Максим снится ей не часто, но когда это случается, то преимущественно именно в те моменты, когда ей больше всего нужна поддержка. Важно, когда она просыпается после этого сна, то всегда испытывает положительные эмоции.

После похорон она с детьми переехала в другую квартиру. Какой-то период просто сидела при открытом окне вечером, ведь не могла спать. Болезненные эмоции потери и необходимость привыкать к новой реальности ранят душу Марины, но она пытается справляться.

"Я работаю, пишу, воспитываю детей, но когда возвращаюсь в себя, то иногда не до конца осознаю, что с нами это произошло", – поделилась своими мыслями женщина.

"Привет, любимая, пишу тебе впервые..."

Марина творческая личность, первый свой роман "Рождественский граф" она выдала в 2022 году, а писала его в тот период, когда ее любимый был рядом. Максим поддерживал жену, говорил, что она молодец, ведь поверила, что сможет воплотить свою мечту в жизнь.

К сожалению, Максима не было на презентации, ведь тогда он уже был в армии, но жена прислала ему свою книгу.

Был момент, когда я убирала и разбила нашу рамочку, где мы были с Максимом вдвоем. Я не купила новую, а поставила это фото в книгу и отправила ему, оставив там автограф с подписью,

– рассказала она.

Накануне опознания Марине привезли вещи Максима: рюкзак и ящик от патронов, на котором было написано Marvel. Он держал там самые ценные вещи. В ящике был паспорт, первая книга жены, детские рисунки, документы и шевроны. Эти вещи подарили болезненное осознание – Максим вернулся домой.

Максим с оружием в руках / Фото из семейного архива

Сейчас Марине трудно продолжать писать собственные художественные работы, но она планирует издать книгу с наработками Максима – его рассказами, сценариями и картинами. Он также писал роман или повесть, но эта работа осталась незавершенной.

Дописать ее я не смогу, он никогда не рассказывал, что делает, пока не завершит свою работу. Но я только сейчас это все перечитала и отредактировала. Только через год после гибели я нашла в себе силы это сделать,

– сказала она.

Как-то с фронта Максим прислал Марине свой рассказ и сразу добавил: "Он не о войне". Были также и письма-сообщения. Первое начиналось словами: "Привет, любимая, пишу тебе впервые 35-летней...", ведь накануне у него был день рождения. Во втором письме Максим написал кое-что страшное, чего никогда бы не хотелось читать. Там было о том, что делать, если он погибнет.

"Он написал, как его похоронить, что я молодец, что все смогу. Это письмо открывает его как человека, каким он был. Я думаю, что эти письма-сообщения опубликую тоже в его книге", – добавила Марина.

"Моя боль останется со мной"

Женщина часто выходит на публику с презентацией книг. Одна из них непосредственно связана с потерей мужа. Марина всегда это подчеркивает, но иногда у нее появляются мысли, действительно ли она хочет, чтобы ее всегда представляли как вдову.

"Моя потеря, моя боль – это то, что я еще не прожила, то, что навсегда останется со мной. Но есть я и без этого. Я живой человек с собственным характером, мечтами, желаниями и потребностями. Иногда хочется, чтобы тебя отмежевали от этого и просто представили как женщину, как автора", – сказала Марина.

Она понимает, что это один из способов почтения памяти павшего Героя. И это важно для Марины и других женщин, которые потеряли своих мужчин, но для нее это как обязательство.

Это что-то, что на тебя кладут и тебе от того бывает трудно. Так, будто ты не имеешь права улыбаться или куда-то ходить и делать что-то. Иногда это давит. Это не от того, что я не люблю своего мужа, ведь это история только моя. У меня определенный период было впечатление, что кто-то хочет забрать мои воспоминания, но я осознаю, что уже никто ничего не заберет,

– поделилась женщина.

Ей эмоционально очень трудно переживать потерю. Она в постоянном стрессе, ведь у их с Максимом детей есть только она. Этот груз ответственности держит в постоянном напряжении, но Марина учится справляться с этим.

Как-то она наткнулась на историю, когда жене погибшего военного нахамили и угрожали из-за того, что она припарковалась в неправильном месте, ведь негде было.

"У меня также были ситуации, когда со мной некорректно обращались люди. Это о том моменте, когда хочется защиты, а ее нет. Я понимаю, что среди других ты обычный человек, но внутри знаешь, как тяжело проживаешь потерю, как тяжело это проживают твои дети, что твоя жизнь – полностью сломана. Но приходится выходить на улицу и делать вид, что ты такой, как все", – заметила жена Максима.

Она подчеркнула, что справляться с горем помогала работа, ведь там можно было немного отвлечься. Марина в тот период как раз работала над проектом "О чем мечтают ангелы". Эта книга об убитых россиянами детях. Женщина считает эту работу определенным посланием для мира.

Когда я писала об этом, то думала о своем муже. То есть эти дети стали ангелами, они сидят на облаках, они говорят, они счастливы. Но не только дети, ведь Бог забирает лучших и среди взрослых. Я вот себе думаю, если он его (Максима – 24 Канал) забрал, то значит он для чего-то там был очень нужен. И это еще не конец, и мы когда-то встретимся,

– сказала Марина.

Она шутит, что Максим больше всего бы хотел, чтобы он никого не беспокоил и чтобы никто за него не волновался. Однако ей важно, чтобы все знали, каким он был умным и чрезвычайно мудрым.



Максим на службе в лесу / Фото из семейного архива

"Он был разносторонним, имел прекрасное воображение. Он был классным отцом, любящим мужем. На самом деле таких очень мало. Он исключительно достойный человек. Ярким также является тот момент, когда он не позволял мне никого критиковать за то, что кто-то не служит в армии. Или когда он с кем-то спорил, потому что понимал, что человек неправ, то в будущем уже никогда не шел с ним на контакт ради выгоды", – рассказала она.

Женам, которые потеряли любимых

Марина поделилась, что ее раздражает, когда говорят: "Держись ради детей". Все потому, что она и так осознает свой груз ответственности, а когда об этом еще и говорят – это давит еще больше. Женщина понимает, что каждая жена пытается справляться с потерей по-своему, но она советует другим "держаться ради себя".

По ее опыту, также важно быть готовым к тому, что через год осознание потери накрывает еще раз. Надо иметь силу это принять и пытаться жить с этим дальше.

"Главное жить, надеяться, верить в людей, в победу и меньше реагировать на все то, что происходит снаружи, потому что очень много раздражителей и спекуляций. Мне было легче, ведь мой муж написал мне письмо, где сказал, что я сама себе моральный компас, если меня кто-то полюбит, то я должна быть счастлива, чтобы я не обращала внимания на все то, что мне говорят другие. Он сказал, что знает, что я сильная и справлюсь", – отметила Марина.

По ее мнению, важнее всего выжить в тот момент, когда приходит известие о потере. Конечно, трудно оглядываться назад, вспоминать счастливые мгновения с любимым человеком, но другого варианта, кроме как принять новую реальность, к сожалению, нет.

"Я хочу, чтобы все женщины продолжали жить настолько, насколько могут, каждая по-своему, чтобы воплощать в жизнь его планы, но и о своих не забывали. Важно не корить себя, если ты где-то что-то открыла для себя, где-то повеселилась или посмотрела на другого мужчину, если уже прошло время. Важно не корить себя, ведь наша естественная потребность заключается в объятиях, прикосновениях, в опоре. Это не умаляет любовь к собственному мужу, который с нами был и погиб за нас", – сказала Марина.

Несмотря на болезненную и несправедливую потерю близкого человека, не должно быть стыдно продолжать жить. Наши Герои, которые отдают жизнь в борьбе с российскими оккупантами, делают это для того, чтобы Украина была свободной, а каждый украинец – счастливым. Важно помнить об этом.