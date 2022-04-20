История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены – Шарль Мишель в Бородянке

Глава Европейского Совета Шарль Мишель посетил уничтоженную россиянами Бородянку в Киевской области. Он был поражен увиденным.

В своем твиттере Шарль Мишель написал, что не может быть ни одного мира без восстановления справедливости.

Важно Глава Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Киев

Мишель посетил Бородянку 20 апреля в рамках своего визита в Украину.

В Бородянке. Как в Буче и многих других городах Украины. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены,

– подчеркнул глава Европейского Совета.



Глава Европейского Совета в Бородянке / Фото с твиттера Шарля Мишеля

Больше деталей визита политика в Украину, к сожалению, нет. Известно только, что он прибыл в Украину на поезде и сказал, что находится в сердце свободной и демократической Европы, то есть в Киеве.

Ранее в столице Украины побывали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Политики своими глазами увидели разрушения, которые русская армия нанесла Буче.

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