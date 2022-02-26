История неизвестного актера, побывавшего на Змеином, а затем сдавшегося под селом Петровское
Источник:телеграм-канал "Останній блокпост"
Россия с 24 февраля ведет широкомасштабные боевые действия против Украины. На информационном пространстве работает и российская пропаганда.
Оккупанты создают фейковые видеосюжеты якобы о Вооруженных Силах Украины. Так, в двух разных историях в разных ролях показали одного и того же парня.
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Роли актера
Сначала он "побывал" украинским военным на острове Змеиный, откуда его отпустили домой. Впоследствии тот же актер сдался с еще четырнадцатью мужчинами россиянам под селом Петровское.
Две роли одного актера / Скриншот телеграм-канала "Останній блокпост"
Текст публикации телеграм-канала "Останній блокпост"
История о том, как один неизвестный актер сначала побывал на Змеином, а потом сдался под селом Петровское.