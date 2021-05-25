История насчет моратория – это самообман, – министр агрополитики

Мораторий на продажу и отчуждение земель предусматривает, что владельцы паев не могут свободно распоряжаться ими. Однако история с его введением была "самообманом".

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в программе "Перекрестный допрос" рассказал, что когда он еще был студентом, то казалось, будто мораторий является лучшей формой защиты украинской земли. Как он заметил, тогда ситуация вокруг этого казалась очень правдивой.

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Впрочем, по словам Лещенко, мораторий был лишь "фейковой историей". Он отметил, что с 1990 года по 2000 год в Украине определенные лица "распилили" заводы.

Впоследствии то же произошло и с украинской землей и недрами.

Надо понимать, что этот мораторий, вся эта, извините, фэйковая история о том, что защищаем украинскую землю – это был просто самообман,

– подчеркнул министр.

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Мораторий на продажу земель: кратко