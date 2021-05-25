Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко у програмі "Перехресний допит" розповів, що коли він ще був студентом, то здавалося, ніби мораторій є найкращою формою захисту української землі. Як він зауважив, тоді ситуація довкола цього здавалася дуже щирою.

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Втім, за словами Лещенка, мораторій був лише "фейковою історією". Він зауважив, що з 1990 року по 2000 рік в Україні певні особи "розпиляли" заводи.

Згодом те саме відбулося й з українською землею та надрами.

Треба розуміти, що цей мораторій, ця вся, вибачте, фейкова історія про те, що боронимо українську землю – це був просто самообман,

– наголосив міністр.

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