Если умирать, то в Украине – переселенка Дария о новом доме и нежелании ехать за границу

Война принесла много горя и внезапно изменила жизнь всех украинцев. Так случилось и с 19-летней Дарией, которую война застала в Харькове, вдали от семьи.

Дария родом из Бердянска в Запорожской области, но 24 февраля девушка находилась в Харькове на учебе. О новом доме и нежелании уезжать за границу Дарья рассказала в эксклюзивном интервью в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

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О желании остаться в Украине

Девушка рассказала, что все ее друзья и знакомые уехали домой в первый день, а она осталась фактически сама. Семья и парень девушки находились в Запорожской области, поэтому первые 4 дня Дарья всеми силами пыталась уехать к ним.

На самом деле у меня есть мнение, которого я до сих пор придерживаюсь: если умирать, то в Украине. Я еще не хочу ехать за границу. Я пробыла в Харькове почти месяц. Первые 4 дня войны, когда Бердянск еще не был оккупирован, я всеми силами пыталась уехать домой. Но я не смогла найти, как добраться,

– поделилась Дарья.

Впоследствии девушка уехала к родственнице, также проживавшей в Харькове. Но это оказалось ошибкой, потому что жила она в районе аэропорта, на который россияне прежде всего сбрасывали бомбы. По ее словам, они постоянно были под обстрелами, о воздушных тревогах узнавали только из телеграм-каналов, ведь сирен не было слышно.

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О новом доме во Львове

Дарья рассказала, что после того, как оккупанты ударили по аэропорту, она поняла – нужно уезжать. Благодаря знакомым и волонтерам девушка смогла добраться до Львова, где его приняли в семью.

Дарья поделилась, что семья приняла ее с теплом и любовью. В "новой" семье она помогает с домашними делами, чтобы как-то отблагодарить за гостеприимство.

В семью меня приняли как старшую сестру – в семье есть 5-летняя дочь и 15-летний сын. Я стала фактически няней и старшей сестрой. С детьми мы подружились. Я делаю здесь обычные вещи, такие как дома: убираю, помогаю, готовлю. В семью я влилась очень быстро. Проблем не было,

– рассказала девушка.

Однако Дарья очень скучает по своим близким и родительскому дому. "Дом есть дом. Я каждый день думаю о том, что я хочу обратно в Бердянск. Хоть он и мал. Очень хочу увидеть маму, которую не видела уже пол года. Папа…", – поделилась Дарья.

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