Дарія родом з Бердянську, що у Запорізькій області, але 24 лютого дівчина перебувала у Харкові на навчанні. Про новий дім та небажання виїжджати за кордон Дарія розповіла в ексклюзивному інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі.

Більше тут Мене прийняли в сім'ю, – Дарія про евакуацію з Харкова, родину в окупації та новий дім у Львові

Про бажання лишитися в Україні

Дівчина розповіла, що всі її друзі та знайомі поїхали додому у перший день, а вона залишилася фактично сама. Сім'я і хлопець дівчини перебували у Запорізькій області, тому перші 4 дні Дарія всіма силами намагалася виїхати до них.

Насправді у мене є думка, якої я досі дотримуюся: якщо помирати, то в Україні. Я досі не хочу їхати за кордон. Я пробула у Харкові майже місяць. Перші 4 дні війни, коли Бердянськ ще не був окупований, я всіма силами намагалася поїхати додому. Але я не змогла знайти, як добратися,

– поділилась Дарія.

Згодом дівчина поїхала до родички, що також проживала в Харкові. Але це виявилося помилкою, бо жила вона в районі аеропорту, на який росіяни насамперед скидали бомби. За її словами, вони постійно були під обстрілами, про повітряні тривоги дізнавались тільки з телеграм-каналів, адже сирен не було чутно.

Варте уваги Усе життя помістили в авто і 2 валізи, – історія медсестри про виїзд з Маріуполя і новий дім

Про новий дім у Львові

Дарія розповіла, що після того, як окупанти вдарили по аеропорту, вона зрозуміла – треба виїжджати. Завдяки знайомим та волонтерам дівчина змогла дістатися до Львова, де її прийняли в сім'ю.

Дарія поділилась, що сім'я прийняла її з теплом та любов'ю. У "новій" родині вона допомагає з хатніми справами, аби якось віддячити за гостинність.

У родину мене прийняли як старшу сестру – у сім'ї є 5-річна донька і 15-річний син. Тож я стала фактично нянею та старшою сестрою. З дітьми ми потоваришували. Я роблю тут звичайні речі, такі як і вдома: прибираю, допомагаю, готую. У сім'ю я влилася дуже швидко. Проблем не було,

– розповіла дівчина.

Однак Дарія дуже сумує за своїми близькими та рідною домівкою. "Дім є дім. Я щодня думаю про те, що я хочу назад в Бердянськ. Хоч він і малий. Дуже хочу побачити маму, яку не бачила вже пів року. Тата…", – поділилась Дарія.

Варте уваги – З'явились деталі нового обстрілу Харкова: дивіться відео