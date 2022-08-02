Мы выехали, и через 3 часа на улицах были российские танки, – история Елены об эвакуации из Сум

От российской агрессии Елене пришлось бежать дважды. В 2014 году – из Крыма, в 2022 году – из родных Сум. Полномасштабная война застала семью женщины, как и тысячи украинцев, врасплох. Решение о том, куда ехать, принимали уже в пути. В конце концов, попали в Черновцы.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

Елена и ее муж родились и выросли в Сумах. Однако в 2009 году переехали в Севастополь. Там купили жилье, думали оставаться – все было хорошо, пока не пришла россия. В 2022 году все повторилось. Свою историю Елена рассказала 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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Елена вспоминает, что до 24 февраля они жили обычной жизнью в Сумах. Дочь училась в первом классе, муж нашел работу. Семья только переехала из одного района в другой. Прожили в новой квартире всего 20 дней, как пришлось снова спасаться от оккупантов.

Все было хорошо, пока не пришла россия. Дважды

Вы всю жизнь жили в Сумах?

Это наш родной регион, там живут наши родители и родственники, друзья, знакомые. Мой муж работал в строительной фирме. Заказы были по всей Украине. Кстати, в Черновцах они тоже строили какие-то объекты. И один заказ был в Севастополе в 2009 году – строили банковскую академию. Поэтому мы потом переехали в Крым.

До 2014 года мы были там. Более 10 лет прожили в Крыму. Там родилась дочь, мы с мужем работали. Было все хорошо, пока снова не пришла россия.

Елена с теплотой упоминает о Крыме. Признается, что там ей очень нравилось. Во-первых, невероятная природа. Во-вторых, хорошие и приветливые люди. Она отмечает, "там всегда были наши люди" – именно наши. Однако все изменилось после российской оккупации.

До 2014 года вы планировали оставаться в Крыму, если бы его не оккупировала россия?

Да, мы приобрели там жилье наконец, потому что раньше были арендованные квартиры. Планировали оставаться, потому что Крым – наш.

Меня увольняли с работы 2 раза. Первый раз – в 2014 году, и в этом году также уволили из-за войны.

Что вам нравилось в Крыму?

Вообще все нравилось. И природа, и люди. Там наши люди были…



Семья Елены в Крыму / Фото из личного архива

Выехали, а через несколько часов по улицам ехали российские танки

В последние недели февраля были ли у вас какие-то предчувствия по поводу угрозы войны, планы уезжать?

Город Сумы расположен в 40 километрах от границы. Все говорили, но никто не мог поверить, что может быть такое.

Сначала у женщины были шок и паника. Однако выбор был невелик. Поскольку планов выезда не было, пришлось взять себя в руки. Страшно представить, какую картину увидела бы семья Елены в другом случае – российская техника зашла в город очень быстро.

Тем более, мы выехали 24 февраля, а через 3 часа буквально по центральной улице ехали танки.

Выехали где-то в 13 часов. Дальше нам уже звонили по телефону знакомые и говорили, что видят танки.



Российская техника в Сумах 24 февраля / Скриншот с видео

До 24 февраля не планировалось выезд из города? Возможно, были билеты?

Нет, вообще ничего. Мы не покупали билеты, не заправляли машину, не снимали деньги с банкоматов. У меня 23 февраля простой рабочий день. Закончилась смена, и я пошла домой отдыхать – 2 через 2 работала.

Утром 24-го началась паника. Муж поехал на заправку, а там уже очередь по 3 – 4 часа. Я в это время уже собирала сумки.

Ребёнку сказали, что взрывы – это звуки грузовиков

Как вы узнали, что началась полномасштабная война? Услышали взрывы?

Мы же переехали в новый район, а школа ребенка осталась в прошлом. Поэтому мы ее отвозили туда и будили рано, около шести часов. А я раньше вставала. Поэтому где-то в 5:30 рука потянулась к телефону. Там последовали сообщения, что началась война. Уже потом начала мама писать, учительница.

Хотя прошло уже несколько месяцев, Елена еле сдерживает эмоции. Признается, что была в шоке. Еще вечером у нее были привычные планы: думала о работе, обустройстве нового жилья, собирала дочь в школу. Утром жизнь разделилась на "до" и "после". Осознание этого "после" пришло не сразу. Даже сейчас женщина не может до конца поверить, что все происходящее – реальность.

Какие у вас были первые ощущения?

Шок... Я собиралась поднимать ребенка и жить спокойной жизнью... Не планировали такого...

А как вы ребёнку объяснили, что война началась?

Ой, никак, не говорили это. Она проснулась и ей сказали, что будем собираться в маленькое приключение.

В 6 утра мы вышли на балкон. Издалека слышны были звуки взрывов – такие еле-еле. Мы сказали, что этот грузовик проехал. Она вообще ничего не поняла. Ждала, пока папа приедет на машине, пока я соберу вещи.

Однако понимали, что это не просто грузовик: у нас спальный район, там большие фуры не ездят.

Двое суток в пути, чтобы вывезти единственного ребенка

Вы сразу знали, что едете в Черновцы?

Нет, планировали выезжать где-то в сторону запада Украины. Думали, что по дороге решим, куда именно. Родственников или друзей здесь почти не было. Но муж вспомнил, что работал с людьми по работе, все же знакомые. Позвонил по телефону, и они согласились нас принять. Мы решили ехать к ним.

Так и попали в Черновцы.



Дорога длилась 2 суток / Фото из личного архива

Страшно ли было в пути?

Ехали 2 суток без остановок. Было очень много машин, шел огромный поток. В мирное время мы бы двинулись по дороге через Киев, но тогда уже нельзя было, потому что столицу накрывали ракетами. Мы ехали через Кременчуг. Далековато, у мужа был первый опыт такого вождения – 2 суток без остановок.

Однако Елена отмечает, что никто не принимал во внимание трудности. Семье необходимо было вывезти дочь в безопасное место, чтобы она не слышала взрывов и не видела страшную картину войны. Тогда еще было непонятно, что будет с Сумами, поскольку захватчики захватили ряд населенных пунктов в области. Ахтырка, Тростянец и т.д. – россияне опустошили эти города, а местные жители пережили ад.

Дорога еще была тихой. Правда, очень много машин: все красное от фар. Особенно после Кременчуга – там шел поток харьковских машин.

Нашей целью было вывезти ребенка. Она у нас единственная, долгожданная. Надо было ехать, никто не думал о каких-то трудностях.

Что почувствовали, когда приехали в Черновцы? Было ли чувство облегчения?

Мы устали после дороги. Доехали, и наконец можно было принять какое-нибудь горизонтальное положение. Облегчения не было, потому что не понимали, что будет дальше.

Тоже была паника, тогда все сидели в телефонах, в новостях. Мы ждали, что, может, неделю, может, 2 пройдут, и мы поедем обратно домой. Я не думала, что это будет полгода… В чемоданах у меня зимние вещи – на холодную пору. Летних не было вообще. Я не рассчитывала так долго.

"Мужа забрали в ВСУ, а я осталась одна с ребенком"

А как вас приняли в Черновцах?

Черновцы – невероятный город. Люди – тоже супер. Приняли шикарно, накормили, спать уложили. Дали комнату сразу.

Те люди, к которым мы попали, очень хорошие. Сейчас с ними тоже общаемся. Дочка потом уже пошла на занятия, до сих пор ходит. Мне все очень нравится.

О Черновцах Елена говорит с радостью. Женщина впервые попала на Запад Украины, но сразу отмечает, что никаких нареканий на то, как их приняли здесь – нет. Люди попались очень гостеприимные. Семья прожила у них несколько месяцев, за которые они уже успели стать хорошими друзьями. Елена убеждена, что эти связи точно надолго.

Вы еще живете у тех людей или переехали?

Мы жили у них всю весну. В начале июня переехали на съемное жилье. Приехали родственники, поэтому не было возможности остаться.

Какими были для вас первые недели в Черновцах? Когда пришло осознание, что война – не на две недели?

Понимание пришло через 3 недели. Муж ушел в ТрО, в военкомат. В конце марта его забрали в ВСУ, а я осталась, выходит, одна.

Тогда постепенно стало приходить понимание, что это так быстро не закончится.

После этого осознания Елена понемногу начала строить планы в новом городе, в новом доме. Пришлось собраться с силами ради дочери, ребенок уже пошел на занятия. Несмотря на маленький возраст, девочка начала привыкать к новой жизни.

Елена показывает счастливые фото дочери. Очевидно, что в Черновцах ребенку тоже нравится.

Черновцы стали вторым домом

Как вам сейчас жизнь в Черновцах?

Нравится, что здесь занимаются с детьми. Мы были в двух лагерях, здесь очень хорошо относятся люди и к ребенку и ко мне. Знакомые появились и друзья, они нам тоже помогают. Все пытаются помочь.



Дочь Елены пошла на занятия в новом городе / Фото из личного архива

Живем, все хорошо, но домой все равно хочется. Ребенок уже соскучился по сестре, брату, бабушке с дедушкой. Дочке будет 8 лет, она боится оставаться дома сама. Тем более, когда тревога начинается. Я не могу оставить ее, не могу выйти на работу.

Конечно, вы скучаете по Сумам, но можете ли сказать, что Черновцы в определенной степени стали для вас вторым домом, а люди, которые казались чужими, – родными?

Я очень рада, что познакомилась с этими людьми. Надеюсь, это на всю жизнь. Радуюсь, что попала к ним, потому что я впервые на западе Украины. Мне здесь все очень понравилось.

Да, сейчас Черновцы – второй дом.

Несмотря на хороший прием на Буковине, Елена скучает по дому и родным. Признается, что планирует поехать к ним в гости, но пока боится. Есть страхи, что все может повториться. Все-таки Сумы очень близко у границы с россией.

Муж сейчас служит в ВСУ, ответственность за дочь – полностью на Елене. Так что пока женщина остается в Черновцах и ждет момента, когда станет спокойнее.

А ваши родные или друзья, оставшиеся в Сумах, не думали уезжать?

Родители не покинут свои дома, потому что возраст. У мамы проблемы со здоровьем, с ногами. Ей только в декабре сделали операцию, в феврале она начала ходить. Родители мужа просто не захотели. Они тоже не покинут дом.



Жизнь в Черновцах / Фото из личного архива

Что можете посоветовать людям, которые не решаются эвакуироваться из опасных мест?

С одной стороны, для наших ребят из ВСУ будет лучше, если люди эвакуируются, а с другой – это дело каждого. У нас очень много людей было, которые не уехали из города или уже вернулись. У каждого своя ситуация.

После окончания войны вернетесь в Сумы?

Конечно, будем возвращаться. Я надеюсь, что все закончится скорее. Муж вернется, и мы поедем. Дочь сможет наконец пойти нормально в школу офлайн.

Елена признается, что первым делом после победы вернется в Сумы. Встретит мужа, обнимет родных, наведается к друзьям. Дальше уже можно будет праздновать. Женщина добавляет, что сейчас хочет только одного – чтобы момент победы настал быстрее.



Семья Елены / Фото из личного архива