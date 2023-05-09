"Нас выгнали, а отец пропал без вести": жуткая история семьи из освобожденной Харьковщины

С февраля 2022 по сентябрь 2022 часть Харьковской области находилась под оккупацией российских войск. До сих пор выясняются детали жутких военных преступлений, которые совершали террористы в отношении украинского населения на временно оккупированных территориях.

Существуют сотни неизвестных историй жизни людей под оккупацией, российских издевательств и личных семейных трагедий. Одну из таких историй 24 Каналу пересказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Село Граково Чугуевского района было освобождено в сентябре 2022 года. Сейчас местные власти работают над восстановлением инфраструктуры населенного пункта. Уже полностью заработала электросеть, уничтоженная на 80%.

Село имеет значительные разрушения от рук российских оккупантов, часть его до сих пор заминирована.

Выселили из дома под прицелом

Страшной историей жизни в оккупации поделилась семья Екатерины Пономаренко и ее матери. На территории их двора было от 8 до 12 прилетов, которые женщины сосчитали по воронкам. Сейчас собственноручно с помощью волонтеров семья восстанавливает жилье.

Во время оккупации в их доме поселились россияне.

Они, угрожая оружием, выселили из дома семью. Туда заселили курсантов российского вуза. Они развлекались тем, что взрывали гранаты в бидонах, в других помещениях.

– рассказала Черненко.

Однако самое страшное для семьи не то, что их двор почти полностью разбит, заминирован, самое страшное то, что они до сих пор не знают, где находится их отец. Сейчас мужчина пропал без вести.

История семьи Пономаренко из Харьковщины: смотреть видео

Не единичный случай

Екатерина рассказала, что семью заставили уехать из Гракова, а дома остался отец. Он исчез и семья в течение 10 месяцев не знает, что сейчас с ним.

Жена пропавшего рассказывает, что это не единичный случай. На временно оккупированных территориях были прецеденты, когда россияне просто выводили людей из собственного жилья и они исчезали.

Сыну автомат держит на прицеле и говорит (оккупант – 24 Канал): "У вас 10 минут, чтобы вы отсюда уехали, если вы хотите, чтобы он был жив и вы были живы",

– рассказала мать Екатерины.

Истории из жизни людей в оккупации