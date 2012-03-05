"Получить компенсацию за уничтоженное жилье почти невозможно": история Сергея Лиманского из Донецкой области

Сергей Лиманский всю жизнь защищал природу, возглавляет заповедник "Меловая флора" и учил людей беречь окружающую среду. Но в 2022 году ему пришлось спасать уже не деревья, а себя. На свой 60-й день рождения он чудом выжил после артиллерийского обстрела, который разрушил его дом. Вскоре мужчина подал заявку на компенсацию через Дию, однако на ее получение даже не надеется.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Воспоминания о родном доме

Сергей Лиманский родился в Константиновке Донецкой области. Он с детства мечтал работать в заповедниках и защищать природу, поэтому окончил лесной техникум и институт лесного хозяйства.

Я жил вблизи местности, которую сейчас называют Клебан-Бык. В детстве мы часто ходили туда с ночевкой, и я привык к природе. Было больно видеть мусор или срубленные деревья, поэтому я решил посвятить свою жизнь сохранению окружающей среды,

– рассказывает Сергей журналистке "Свой дом".



Сергей Лиманский / Фото из личного архива

С 1984 года Сергей работал в Украинском степном природном заповеднике, а после создания в 1988 году отделения "Меловая флора" возглавил его.

Заповедник тогда был только на бумаге. Там жили люди, работали колхозы, рубили деревья, жгли траву, охотились. Все это нужно было изменить. И я делал все, что было в моих силах, чтобы местные начали с уважением относиться к природе,

– рассказывает он.

Сергей добавляет, что благодаря своей работе у его семьи появился дом в селе Озерное, что вблизи Лимана.

Когда образовалось отделение заповедника "Меловая флора" и меня направили туда на работу, заповедник приобрел этот дом, но это произошло не без моего участия. Вместе с бухгалтером я ездил в Академию наук, и там выделили средства на его покупку. А когда вышел закон о приватизации, то директор посоветовал мне подать заявление, чтобы оформить дом в собственность, ведь все ремонты я делал сам: вставлял окна, достраивал гараж и обустраивал подвал. Дом был небольшим, без роскоши, но уютным и комфортным для нашей семьи,

– делится Сергей Лиманский.

"Второй день рождения"

Жизнь Сергея Лиманского изменилась после начала полномасштабного вторжения России. Накануне его жена поехала к матери в Волновахский район. Когда они прощались, то не подозревали, что разлука продлится более года.

Сергей отмечает, что даже когда бои приблизились к селу, он не собирался выезжать. Думал, что война не коснется его дома, как это было в 2014-м.

28 апреля 2022 года, на мой 60-й день рождения, я вышел из погреба, где прятался от постоянных обстрелов. Дышать там становилось все труднее. Несмотря на отсутствие света, я подготовил воду, сделал утренние процедуры. Только начал чистить зубы – и снова начался артиллерийский обстрел. Я бросился обратно в погреб. В тот момент раздался взрыв – и звук был не такой звонкий, как обычно, а больше похож на какой-то сухой треск. Я даже не услышал мощного грохота, что свидетельствовало о том, что меня контузило. Когда оглянулся, увидел, что мой дом окутан пылью. Сначала подумал, что это из-за удара поблизости, а потом понял, что снаряд попал прямо в дом. Он частично превратился в мелкую пыль, которая покрыла руины,

– вспоминает мужчина.



Разрушенный дом Сергея Лиманского / Фото из личного архива

Я успел выбежать в погреб, а летняя кухня и сарай взяли на себя обломки, фактически спасая мне жизнь. Я стоял ошарашенный, когда прибежал сосед. Он заглядывал в завалы, думая, что я погиб. Увидел меня живого – и облегченно вздохнул. Так я получил свой "второй день рождения". Когда после обстрелов я вернулся в дом, даже не мог найти холодильник – его разорвало на куски,

– добавляет мужчина.



Сергей на фоне своего уничтоженного дома / Фото из личного архива

"На компенсацию даже не надеюсь"

Сергей отмечает, что решил эвакуироваться только когда ситуация в населенном пункте значительно ухудшилась. Выехал на собственном авто, которое чудом уцелело в гараже, захватив с собой нескольких своих сотрудников.

Когда начались активные боевые действия, я мог бы выехать сам: гараж был целый, автомобиль не поврежден. Но тогда я чувствовал бы, что бросил своих людей. Я обратился к сотрудникам и предложил вместе эвакуироваться. Они согласились, хотя их дома еще оставались неповрежденными. Но было понятно, что оккупация приближается: наши военные отступали, хотя и оказывали сильное сопротивление. Я вывез трех сотрудников и одного ребенка в Тернопольскую область, в село Скоморохи. Пробыл там почти три месяца, после чего поехал к сыну, невестке и внукам в село Хижинцы Черкасской области. Жить там было сложно – дом старый, непригодный для зимовки. Поэтому на осень мы переехали в село Дзензелевка, где хозяйка обещала предоставить жилье до весны. Но уже в октябре появились покупатели, и нам пришлось снова искать новый приют,

– рассказывает Сергей.

В конце концов мужчина решил вернуться в Донецкую область, а именно в Краматорский район. Позже к нему приехала и его жена, которая смогла эвакуироваться из оккупации.

После моего выезда в дом в Озерном еще дважды попадали снаряды. Сосед рассказывал мне о дальнейших разрушениях. Я поддерживаю связь с людьми, которые там остались, но хорошо понимаю: россияне не считаются с мирными жителями – они просто стирают наши населенные пункты с лица земли,

– рассказывает переселенец.



Разрушенный дом Сергея в Озерном / Фото из личного архива

Мужчина отмечает, что забрать из дома в Озерном ничего не удалось, кроме документов, которые он постоянно держал возле себя.

Документы я всегда носил с собой, потому что понимал, что любое может произойти. У соседа напротив взрывом завалило погреб, и он погиб вместе со своими собаками. Его жена выжила только потому, что боялась прятаться в подвале,

– с грустью говорит мужчина.

Сергей рассказал, что в Лимане у их семьи был еще один дом, но его также разрушили. Еще в 2014 году в нем от обстрелов пряталась жена с детьми, пока муж оставался в Озерном.

В 2022 году, когда мы выехали, я сразу внес данные о разрушенном жилье в Дию. Уже в ноябре 2023 года мы подали официальное заявление на компенсацию. Дом в Озерном был записан на жену, а тот, в котором жили в Лимане, – на меня. Но теперь они уничтожены до основания, однако в реальности получается так, что простым людям получить компенсацию за уничтоженное жилье почти невозможно. Поэтому я, как реалист, на эту компенсацию даже не надеюсь. Если ты староста или местный чиновник, все сделают быстро. А если простой человек – тысячи таких, как я, остаются ни с чем,

– заключает Сергей.

О ситуации в Лиманской общине

Ситуация в Лиманской городской территориальной общине остается крайне напряженной. Об этом 17 февраля 2025 года, на обращение журналистов "Свой дом", сообщил начальник Лиманской ГВА Александр Журавлев.

Каждый день община страдает от обстрелов, жители продолжают страдать. Разрушениям подвергается как инфраструктура, так и частные дома. Община уничтожена на 90%,

– отметил он.



Александр Журавлев / Фото с фейсбук-страницы чиновника

Он отметил, что территория Лиманской городской территориальной общины определена территорией активных боевых действий, а город Лиман находится на расстоянии 14 километров от линии фронта.

До 2022 года на территории общины проживало почти 42 тысячи жителей. Из них почти 9 тысяч детей. Сегодня население Лиманской ГТО составляет 8 020 жителей, из них 219 детей. В самом Лимане сейчас 3 860 жителей. Мы призываем всех, кто остается в населенных пунктах, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины,

– говорит глава администрации.

По его словам община находится в зоне активных боевых действий, поэтому сейчас компенсация за поврежденное жилье здесь не выплачивается. Это связано с тем, что оценить масштабы разрушений и провести ремонт невозможно из-за рисков безопасности.

Средства на восстановление будут выделяться после исключения общины из перечня территорий, где продолжаются активные боевые действия. Однако ранее 252 жителя получили положительные решения о выдаче сертификатов на компенсацию за уничтоженное жилье,

– рассказал он.

Александр Журавлев также сообщил, что комиссия по обследованию зданий и сооружений на территории Лиманской городской территориальной общины работает, кроме Заречненского, Ямпольского и Терновского старостинских округов, где сложная ситуация с безопасностью.

На сегодня жителям выдано 1 217 актов об обследовании жилья. Жителям, у которых были повреждены дома, сразу предоставляется гуманитарная помощь в виде строительных наборов. Жители Лиманской общины, чьи дома были уничтожены, имеют право подать заявление на получение компенсации через государственную программу "еВидновлення", которая позволяет получить финансовую помощь для восстановления жилья или на приобретение нового,

– акцентировал Александр Журавлев.

Юрист БФ "Право на защиту" Елена Самойлова считает, что законопроект №11161, который сейчас ожидает подписи Президента, может помочь жителям прифронтовых и оккупированных территорий в реализации их жилищных прав. В то же время специалист отмечает, что значительные масштабы временной оккупации территорий и разрушений, оставляют открытым вопрос реалистичности обеспечения выплат компенсаций всем пострадавшим.

Как действовать переселенцам, которые потеряли жилье

В декабре 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон №11028, который предоставляет внутренне перемещенным лицам приоритетное право на получение компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы "еВидновлення". Юрист и адвокат из Мариуполя Александр Магдалиц уверен, что переселенцам с оккупированных и прифронтовых территорий не стоит ждать в ближайшее время на получение компенсаций за разрушенное жилье, а нужно уже сегодня начинать пользоваться имеющимися льготами от государства.

Мы анализировали ситуацию: чтобы жилищная политика для переселенцев стала качественной, нужно изменить более ста нормативно-правовых актов и минимум пять законов. Поэтому процесс идет постепенно. Закон №11028 касается приоритетности прав. Он определяет, что те, кто полностью потерял жилье и не могут его восстановить, должны получить компенсацию в первую очередь. Это важно, ведь денег немного, а запросов очень много. Поэтому этот закон четко определяет, что люди, которые остались без жилья и вынуждены сменить место жительства, работу, общину, имеют приоритетное право на поддержку,

– говорит он.

Однако если говорить о реальных шагах, то юрист советует переселенцам тщательно анализировать имеющиеся государственные программы и пользоваться тем, что уже доступно.

Например, если есть возможность получить льготный кредит на жилье, то стоит ее использовать – это экономически выгодно. Если можно воспользоваться программой социальной аренды или компенсации коммунальных платежей – надо это делать. Важно воспользоваться всеми возможными социальными льготами, чтобы постепенно дойти до собственного жилья. Взятие кредита не лишает права на компенсацию. Человек, который потерял жилье, все равно имеет право на возмещение, даже если он уже приобрел новое жилье,

– рассказал Александр Магдалиц.



Александр Магдалиц / Фото с фейсбук-страницы юриста

Александр считает, что некоторые люди, которые потеряли жилье, боятся льготных кредитов в основном из-за психологических барьеров. Он говорит, что не нужно годами ждать возможную компенсацию, которой может и не быть, а стоит делать шаг для улучшения условий жизни уже сейчас.

"Если у человека есть сомнения, он может обращаться за консультацией в социальные службы или звонить на государственные горячие линии и тому подобное. Это возможности, а не принуждение. Если человек не хочет брать кредит – это его выбор. Но с точки зрения финансов и рынка жилья, это может быть более выгодно, чем длительная аренда. Просто стоит сесть и посчитать: что дешевле – платить за аренду или за свой собственный дом. И часто калькулятор показывает очевидный ответ", – поделился господин Александр.