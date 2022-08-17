Город Славянск имеет давнюю историю, он возник как крепость на границе двух миров. В 2022 году это сравнение снова актуально.

В дни битвы за Донбасс сайт 24 канала рассказывает историю славного украинского города Славянск.

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Самый древний город Донбасса

Датой основания города Славянск считается 1676 год, однако известны и более ранние поселения в этом районе. Тогда была заложена крепость Тор под названием тамошней реки Тор (ныне – Казенный Торец). Этот факт делает Славянск древнейшим городом Донецкой области (с этим могли поспорить жители Бахмута, однако дата основания их города в 1571 году не подтверждена исторически).

Еще одной датой основания Славянска считается 1645 год, когда на реке Тор был заложен "острог", просуществовавший менее года и потом сожженный татарами, которые имели все основания считать эти земли своими. Последний факт не помешал отметить "юбилей" мало не на государственном уровне и даже выпустить памятную монету в 2020 году. Ею Нацбанк поздравил нумизматов с "375-летием" Славянска.

Памятная монета к 375-летию Славянская / Нацбанк

За почти 350 лет своей истории Славянск был сотенным городком Изюмского полка, после ликвидации полкового устройства Украины оказался частью Азовской, а затем – Киевской и Слободско-Украинской губерний, Бахмутской провинции, Екатеринославского наместничества, Слободской, а затем Харьковской губернии, во времена УНР стал центром земли "Донетчина", затем снова частью Харьковской губернии, далее – Донецкой губернии и Бахмутского округа, с 1932 года стал частью Донецкой области, затем сталинской, в немецкой оккупации времен Второй мировой юзовской области, наконец с 1961 года – Донецкой области. Таким остается и сейчас – в составе независимой Украины.

Добрый вечер, мы – из Славянска:

Фронтир

В 16 – 17 веках эти земли формально принадлежали vосковии, однако, де-факто, были ничьими, ведь ни московиты, ни запорожцы, ни донские казаки, ни крымские татары не могли установить над ними полный контроль. Название "Дикое поле" как никакое другое подходило этому пограничью и очень точно передавало его сущность.

После поражения в битве под Берестечком гетман Хмельницкий издает универсал, которым разрешает украинским казакам селиться на землях своего союзника – царя. Так юридически оформляется начавшийся на несколько десятилетий процесс заселения Дикого поля и превращение его в Слободскую Украину.

Зачем было "черкассам" (так называли украинских казаков в официальных документах московиты) селиться в степях возле Муравского Пути, где никогда не был нулевым риск стать добычей крымцев или хищных единоверцев, которые в то время также гуманностью не отличались?

Во-первых, свобода и выгода (царь не требовал налогов, а сам платил за службу).

Во-вторых, земля – ее было много, нужно было только обработать и защитить.

ее было много, нужно было только обработать и защитить. В-третьих, как ни странно – мирная жизнь, ведь украинцы бежали от "Руины", тогда в Приднепровье было просто опасно жить, ведь продолжалась кровавая украинско-польская война, а татар было не меньше, чем в "Диком поле".

мирная жизнь, ведь украинцы бежали от "Руины", тогда в Приднепровье было просто опасно жить, ведь продолжалась кровавая украинско-польская война, а татар было не меньше, чем в "Диком поле". В-четвертых, соль – на Донбассе в те времена это было главное сокровище, знаменитые Торские озера обеспечивали солью миллионы людей уже тогда, чумацкий промысел был по тем временам чрезвычайно прибыльным, но нуждался не только в тяжелом труде, бизнес-нраве, но и в надежной защите.

Кроме украинцев, к Дикому полю в поисках лучшей судьбы бежали крепостные крестьяне из московщины и других регионов. Здесь тоже было много донских казаков. А потом появились свои.

Свои казаки

Московиты хоть и платили дань крымцам (так называемую – "казну" или "поминки") за ненападение вплоть до 1700 года, однако искали варианты, чтобы защитить себя более надежным способом. Таким стало построение сети крепостей в Диком поле.

Одной из них стала Торская крепость. Она защищала соляные заводы от татар и дончаков и играла роль пограничного форпоста Российской империи.

Как и российское ПВО сейчас, "срабатывали" крепости не всегда. Например, в 1697 году крымцы разорили Торские промыслы и разрушили крепость. А несколько лет спустя Тор и Бахмут стали эпицентром великого восстания против царя Петра, который монополизировал добычу соли государством и забрал такую привилегию у казаков.

Жили там торские казаки –потомки "черкасов". Они четко отличали себя от запорожских и донских казаков и имели с ними частые конфликты, в основном –через земли и соль, однако, объединялись с ними ради походов на татар и турок.

В российских документах их называют "Торская и маяцкая казацкая компания" (от немецкого Kompanie – рота), хотя сначала формально они не входили в состав ни одного из казацких слободских полков. И только в 1748 г. местных казаков объединили в Бахмутский конный казацкий полк численностью 300 человек.

Несколько позже Торская сотня стала частью Изюмского казацкого полка. Именно этих казаков и потомков следует считать первыми жителями будущего города.

Происхождение названия города

Новый город получил название Тор – от местной реки и озер. Этимология названия не связана никак со скандинавским богом грома, а происходит то ли от древнего народа тавров, то ли средневековых кочевников торков (эта версия более вероятна).

В начале 1677 года в нем проживало 245 семей. Позже Тор переименовали –городок называли Солеварск или Солеванск, чтобы всем было понятно, чем там занимаются люди.

В 1784 году городок снова переименовали – на созвучное Словенск, а впоследствии название несколько осовременили – так Словенск стал Славянском. Дело в том, что после захвата Крыма тамошняя соль вытеснила с рынка торскую, а потому в 1782 году соляные промыслы на озерах закрылись, однако о них напоминало старое название, которое срочно переделали.

За 40 лет соляные промыслы на Донбассе возродили (их снова остановило российское вторжение в 2022 году), но название города менять уже не стали.

Курортное сердце Донбасса

В отличие от соседнего Краматорска Славянск не стал промышленным центром в классическом понимании (хотя здесь были свои керамические, чугунолитейные, химические производства). Большинство крупных промышленных заводов в Славянске заработают только в 20 веке. В 19-м Славянск был известным курортом, пожалуй, одним из самых популярных в Российской империи.

В 1832 году на местном Рапном озере врач Чугуевского военного госпиталя Яковлев применил соленую воду и грязи для лечения – это стало началом Славянска как бальнеологического курорта.

Донбасское Виши – забытая история легендарного курорта:

Во второй половине ХІХ — начале ХХ века курорт, известный как "Славянские минеральные воды" (ныне просто "Славкурорт"), слыл "донбасской Виши".

Весной я еду на Кубань, а летом буду жить с семьей в Славянске. Не хотите ли жить вместе? Прожить в Славянске стоит в 3 раза дешевле, чем в питере. Будет не скучно,– русский писатель украинского происхождения А.П. Чехов в письме своему товарищу и коллеге И.Л. Леонтьеву, 22 января 1888 года.

В конце 19 – начале 20 века Славянск считался успешным городом, где жили состоятельные люди – купцы и промышленники, и куда съезжались на курорт те, кому не хватало времени или денег на Баден-Баден, Спа или Ниццу. Здесь были свои банки, многоэтажные дома, городская больница и многие другие атрибуты цивилизации.

Красный век

Первая мировая война и революция все изменили. Ни УНР, ни Гетманат не смогли удержать Славянск – большевики его каждый раз отражали. Ничего не получилось ни у белых, ни у махновцев. Крестьянский повстанческий в этих землях был очень мощным – большевики здесь были биты не раз. Украинцы оказывали яростное сопротивление, ведь не желали повиноваться "продразвёрстке".

Красноармейцы, за что вы холодите и голодаете? Что заставляет вас разорять и без того уже разоренную страну? Не верь комиссарам, Украина, они сделали с тобой то, что сделали с Поволжьем! Люди будут убивать друг друга за кусок хлеба, а когда хлеба не хватит, будем есть мертвых. Нет, не бывать этому, в изобилии Украина испытала горе, крестьяне не давайте своего последнего хлеба комиссарам для отправки в Кацапию, – 1921 год, открытка неизвестных украинских патриотов из Славянска выдает "базу".

Чтобы подавить восстание, были задействованы регулярные части Красной армии и даже обустроен концлагерь. Потопить народные протесты в крови удалось всего через несколько лет.

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Славянск прошел все испытания, которые ему приготовил "Красный век": террор и голод, кровавую сталинскую индустриализацию, вторую мировую войну и Холокост, новые репрессии и тотальную русификацию. Последняя оставила в городе и всем Донбассе свой страшный след.

Славянск – это Украина

В настоящее время фото Славянска и его жителей, датированные 19 – первой половиной 20 века, вызывают удивление. Ведь на них – типичные украинские дома и улыбающиеся люди в вышиванках – национальной одежде украинцев.

Вне школы в первые годы и все остальные ученики говорили на родном — украинском языке. Однако преподавательский русский язык на третий приблизительно год обучения делал свое: учащиеся уже старались и вне школы разговаривать "по-русски". В том стали ощущать свое какое-то превосходство над теми, кто не знал "по-русски". Ни что не оказывало противовеса русификационному влиянию, по крайней мере, сознательно: всем казалось, что иначе и быть не может, – уроженец села Ново-Александровка Бахмутского уезда (ныне Луганская область), деятель УНР Александр Мицюк (1883 – 1943) упоминал о своем детстве.

Разговаривали жители Славянска на украинском языке. Перепись населения Российской империи в 1897 году четко называет 74% населения Изюмского уезда (в его состав входил Славянск) носителями именно украинского языка. В соседнем Бахмутском уезде украинцы составляли минимум 58%, россияне (или русифицированные) – 31%. И это несмотря на страшную русификацию и притеснения украинцев.

Важно Освобождение Славянска и Краматорска: как все происходило

Украинцы вернули свою родину в 1991 году, а в 2022 году украинцами стали те, кто в 2014 году верил в "гражданскую войну" на Донбассе. В 2014 году Славянск получил прививку против "русского мира". До этого россиянам удавалось обманывать украинцев мифами об "одном народе", ныне же слова российских пропагандистов о якобы "российском Донбассе" и заявлении путина о "искусственно созданной Украине" большинство украинцев воспринимают как болтовню сумасшедших. Опасных и все еще могущественных, но сумасшедших. Украинцы узнали свою историю и имеют свою правду. А значит – у россиян нет никаких шансов повторить свой "трюк".

В чем стратегическая важность Славянска – смотрите видео: