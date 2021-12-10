История Украины и любимая Лина Костенко, – Саакашвили рассказал, что читает в тюрьме
10 декабря 2021 , 10:35Читати новину українською
Источник:"Новое время"
Михеил Саакашвили рассказал, как проводит дни в тюрьме. В частности, он признался, что помогает ему держаться и не падать духом.
Политик рассказал, что почти каждый день его посещают несколько членов парламента от его партии. В то же время, евродепутатов и литовских депутатов в Саакашвили не впустили. Также политик читает.
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Читаю историю Украины от Грушевского (Михаила – 24 канал). Также перечитываю свою любимую Лину Костенко, книги Нассима Талеба,
– заявил политик.
Саакашвили рассказал, почему вернулся в Грузию
- Саакашвили в письмах из тюрьмы рассказал, что вернулся в Грузию, потому что господствующая партия "Грузинская мечта" "окончательно избрала российский вектор".
- По словам политика, произошло то, что невозможно было представить.
- Саакашвили подчеркнул, что в Грузии зарегистрировали пропутинскую партию, между тем местное правительство открыто нападает на Запад.
- Политик заметил: когда Грузия была №1 реформатором в мире. В то же время Европейский банк реконструкции и развития опубликовал доклад о конце реформ.
- Саакашвили признался, что не предупреждал Президента Украины Владимира Зеленского по поводу своих намерений вернуться на родину.
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