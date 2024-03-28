Потерял ногу, но не сдался: история бойца Василия "Чучупака" Гриценко

Василий Гриценко с позывным "Чучупак", боец подразделения "Волки Да Винчи", потерял ногу после пулевого ранения в бедро летом 2023 года. Он рассказал, как воспринял ампутацию, как на это отреагировала его семья и, в частности, маленький сын.

Также боец рассказал о физической и психологической реабилитации после потери конечности. У новом материале проекта "Украинский свидетель" – Василий Гриценко с позывным "Чучупак", боец роты "Гонор" подразделения "Волки Да Винчи".

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История Василия "Чучупака" Гриценко

Летом 2023 года он потерял ногу: во время штурма получил пулевое ранение в бедро, а впоследствии врач сообщил ему, что конечность придется отрезать.

"Врач разбудил меня на операционном столе, – вспоминает Василий. – Он сказал: или ампутируем, или умру через полчаса. После операции я в течение трех часов не мог понять, есть ли нога, или нет, чувствовал фантомные боли. Я воспринял это плохо. Ты потерял часть себя, как еще к этому можно отнестись? Впоследствии начал думать, как с этим жить дальше".

Первое время семье было трудно. "Василий принимал много лекарств, какое-то время он будто находился в другой реальности, – рассказывает жена бойца Екатерина. – Затем, чтобы избежать зависимости, Василий пить лекарства перестал, и тогда началось самое сложное: он был злой, грубый. Но мы понимали, что на самом деле он таким быть не хотел".

Сын "Чучупака" сначала боялся сделать папе больно, а потом привык. "Я посадил его на ногу и сказал, что мне не больно и не страшно, – рассказывает боец. – Что у меня нет настоящей ноги, но есть железная. И со временем сын привык". Жена Василия говорит, что они также обращались к детскому психологу. "Он советовал разговаривать с сыном, как со взрослым, и объяснять все так, как есть", – рассказывает Екатерина.



Василий Гриценко с позывным "Чучупак" / Фото Ukrainian Witness

Василий имеет собственное мнение по поводу того, как должно реагировать общество на людей, потерявших конечности на войне. "Каждый должен делать так, как он чувствует, – говорит Василий. – Все должны уважать всех: военные гражданских, гражданские – военных".

После ампутации боец получил протез и сейчас проходит реабилитацию – учится ходить заново. "Может показаться, что ты наденешь протез и сразу начнешь ходить, но это не так: это длительный и кропотливый путь, – рассказывает он. – Так или иначе, ты должен будешь уделять внимание своему телу всю дальнейшую жизнь".



Боец Василий "Чучупака" Гриценко / Фото Ukrainian Witness

"Чучупак" также подчеркивает необходимость работы с психологом для тех, кто пережил ампутацию. "Это как вулкан: что-то в течение длительного времени его стимулирует, потом эмоции взрываются – и тогда становится невмоготу всем, – рассказывает мужчина. – Из-за этого люди совершают суицид, режут других ножом и тому подобное. Чтобы этого избежать, надо прорабатывать с психологом моменты, которые тебя беспокоят. Или даже с психиатром – и принимать лекарства, которые он тебе прописывает. Несколько раз я срывался, но это случалось не просто так, а тогда, когда замечал проявления несправедливости по отношению к себе или моих друзей. Иногда даже приходилось доказывать свою правоту кулаками – делать "физическое замечание".