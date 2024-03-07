В годовщину гибели Героя бойцы батальона "Волки Да Винчи" приняли присягу добровольца. Как рассказали в комментарии журналистке 24 Канала в пресс-службе, такая традиция существовала во времена, когда подразделение было добровольческим батальоном.

Важно "За свою свободу надо бороться": памяти легендарного Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"

"Волки Да Винчи" восстановили присягу добровольца

7 марта 2023 года Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло получил смертельное ранение. Бойцы "Волков Да Винчи" утром пришли на Аскольдову могилу, где похоронен Герой, чтобы почтить память о нем. Также воины приняли присягу добровольца.

Как объяснили в пресс-службе "Волков Да Винчи", в период, когда подразделение было добровольческим батальоном, существовала традиция давать присягу добровольца. Она была очень важна для Героя Дмитрия Коцюбайло, поэтому сейчас решили восстановить эту традицию.

Для нас важно в этот день сделать не плач, а наоборот – сплотить нацию вокруг сильных нарративов и вокруг такой сильной, легендарной фигуры как Дмитрий Коцюбайло. Сплотить для того, чтобы и дальше бороться с врагом для победы,

– отметили в пресс-службе "Волков Да Винчи".

"Волки Да Винчи" почтили Героя и приняли присягу добровольца / Фото Валентины Полищук

Принес присягу добровольца и двоюродный брат Героя – Павел Рудницкий с позывным "Рудя". Сейчас он в составе подразделения "Волков Да Винчи" дает отпор оккупантам и противостоит российской агрессии.



Брат "Да Винчи" Павел Рудницкий с позывным "Рудя" / Фото Валентины Полищук

Справка. Легендарный боец Дмитрий Коцюбайло, известный украинцам как "Да Винчи", защищал Украину с 2014 года. Он стал первым добровольцем, который прижизненно стал Героем Украины и одним из самых молодых, кого удостоили этого звания. О жизненном и боевом пути Героя можно узнать по ссылке.

Гибель "Да Винчи" под Бахмутом